Группа ученых разработала инновационный робот-рукав, управляемый движением диафрагмы

Ученые под руководством Сильвестро Мицеры создали уникальный робот-рукав, который можно контролировать с помощью движений диафрагмы. Это новшество обещает значительные улучшения в восстановлении моторики и чувствительности у людей, страдающих от последствий неврологических нарушений или травм.

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В основе технологии лежит специальный пояс, отслеживающий движения диафрагмы. Пользователи могут управлять виртуальной роботизированной рукой, которая визуализируется вместе с их настоящими руками в среде виртуальной реальности. Этот робот-рукав оснащен уникальной шестипалой рукой для избегания предпочтения одной из рук, что делает его использование более универсальным.





Исследование в рамках проекта "Third-Arm" проводилось с участием 61 человека в более чем 150 сессиях. Результаты показали, что управление диафрагмой является интуитивным и не мешает речи пользователя или движениям его реальных рук. Также было доказано, что данная технология может быть применима и к физическим роботизированным рукам, способным выполнять различные задачи.

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Кроме того, исследователи альтернативные способы управления, включая использование мышц ушей для управления курсором на компьютере. Эти открытия не только демонстрируют гибкость мозга в управлении новыми "конечностями", но и открывают новые пути для реабилитационных технологий, направленных на помощь людям с ограниченными физическими возможностями.