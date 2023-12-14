Netflix начнет публиковать полугодовые отчеты об аудиторской активности, раскрывая часы просмотров всех своих тайтлов.

Netflix, ведущий гигант в индустрии стримингового видео, объявил о публикации своего «отчета об аудиторской активности», который будет выходить дважды в год. В этом отчете будут указаны часы просмотров всех тайтлов, как оригинальных, так и лицензированных, собравших более 50 000 часов просмотров по всему миру, включая даты запуска и доступность в разных странах.

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Ted Sarandos, со-генеральный директор Netflix, назвал это решение «важным шагом для нашей индустрии». Он подчеркнул, что с момента запуска платформы 16 лет назад компания стала более открытой в вопросах транспарентности данных. Это решение направлено на улучшение отношений с создателями контента, а также предоставляет дополнительные аргументы для переговоров о новых сезонах и проектах.

По словам Sarandos, выбранный критерий «часы просмотров» лучше всего отражает вовлеченность аудитории. В первой версии отчета представлены данные более 18 000 тайтлов, что составляет 99% от общего количества просмотров на платформе. Отчет подчеркивает, что неанглоязычные истории составляют около 30% общего числа просмотров, но ни один французский фильм или сериал не попал в топ-50.

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Также отмечается, что примерно 45% просмотренных часов приходится на лицензированные фильмы и сериалы, такие как «Suits», в то время как 55% занимают оригинальные произведения Netflix. Напомним, что Netflix не планирует продавать лицензии на свои оригинальные контенты другим платформам.