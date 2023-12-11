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Mirakl
Huawei предлагает Mercedes и Audi инвестировать в свой сегмент умных автомобилей
Huawei обратилась к Mercedes и Audi с предложением купить доли в своем подразделении умных автомобилей.

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Huawei Technologies, известный китайский технологический гигант, обратился к автомобильным компаниям Mercedes Benz и Audi с предложением приобрести доли в своем новом подразделении по разработке умных автомобилей. Этот шаг направлен на расширение партнерских отношений Huawei за пределами китайского рынка.

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После введения санкций со стороны США в 2019 году, Huawei видит в привлечении иностранных инвесторов способ защитить свой бизнес от дальнейших геополитических рисков. Компания планирует сделать свое подразделение Intelligent Automotive Solution (IAS), занимающееся разработкой программного обеспечения и компонентов для электромобилей, ведущим игроком на рынке.

Переговоры с Mercedes уже начались, и немецкому автопроизводителю была предложена доля в размере 3-5%. Однако Mercedes не проявил большого интереса к предложению, предпочитая сохранить контроль над своим программным обеспечением. Уровень интереса Audi к предложению Huawei пока неизвестен.

Сообщается также, что Huawei и Audi рассматривают возможность сотрудничества в области разработки технологий автономного вождения, которые будут использоваться в автомобилях Audi, предназначенных для китайского рынка с 2025 года.

Mercedes воздержался от комментариев по поводу этих переговоров, а Huawei и Volkswagen не ответили на запросы о комментариях.

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Это предложение Huawei приходит в то время, как глобальные автопроизводители в Китае все чаще ищут партнерства с местными компаниями для разработки продуктов, соответствующих запросам технологически продвинутых китайских потребителей.

#новости
Источник: reuters.com
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