Производители аккумуляторов в мире сталкиваются с угрозой дефицита графита из-за новых экспортных ограничений, введенных Китаем.

В свете новых санкций, вводимых Китаем, мировой рынок аккумуляторов столкнулся с угрозой дефицита графита. Китай, занимающий доминирующее положение как крупнейший мировой поставщик графита, с 1 декабря 2023 года начнет применять экспортные ограничения на данный материал, вызывая беспокойство среди мировых производителей аккумуляторов.

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Графит, ключевой компонент в изготовлении анодов для литий-ионных батарей, используемых в электроавтомобилях, сталкивается с нехваткой на мировом рынке. Около 80% графита для японской промышленности поставляется из Китая. Введение Китаем новых экспортных лицензий может серьезно затормозить поставки, создавая риск задержек и даже отказов.

В ответ на это, японские компании, включая Mitsubishi Chemical и Panasonic Energy, активно ищут альтернативные источники. Mitsubishi Chemical изучает возможности сотрудничества с Австралией по добыче графита в Мозамбике и Норвегии, а Panasonic Energy рассматривает партнерство с канадской компанией для разработки производства электродов.

По данным Геологической службы США, в 2022 году Китай произвел более 70% от общего объема производства графита в мире, составляющего 1,3 миллиона тонн. Эта стратегия Китая по демпингу цен на графит, а также на такие важные элементы, как галлий и германий, используемые в производстве полупроводников и военной техники, оказывает значительное влияние на мировые рынки.

В ответ на ограничения экспорта Китаем, производители аккумуляторов по всему миру активно стремятся к диверсификации своих поставок сырья. Например, Kanto Denka Kogyo и другие компании разрабатывают новые подходы к добыче лития, исследуя месторождения в Южной Америке и других районах. Это включает в себя также разработку технологий для переработки использованного лития из аккумуляторов электромобилей, что может стать альтернативным источником этого ключевого элемента.

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Эти усилия подчеркивают стремление к глобализации в индустрии аккумуляторов и усиление важности нахождения новых, устойчивых источников критически значимых материалов в условиях меняющегося мирового экономического ландшафта.