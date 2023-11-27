После того, как в начале года появились сообщения о травмах, полученных на съемочной площадке, британская юридическая фирма исследует возможность подачи иска против Netflix

Шоу "Squid Game: The Challenge" на Netflix оказалось в центре скандала из-за заявлений участников о полученных травмах на съемочной площадке. Еще до своего выпуска на Netflix, появились утверждения о том, что участники вынуждены были сниматься при экстремально низких температурах, и некоторые получили повреждения в процессе съемок в Великобритании. Кроме того, некоторые утверждают, что им не была выплачена заработная плата за их участие, что может привести к юридическим последствиям для шоу.

реклама

Британская фирма Express Solicitors, специализирующаяся на случаях личных травм, представляет интересы двух участников "The Challenge", а также обсуждает возможные иски с другими участниками, чтобы получить компенсацию за полученные травмы. Генеральный директор фирмы, Дэниел Слейд, заявил, что его компания направила письма с требованиями компенсации Netflix и указала, что участники "желают получить возмещение за травмы, полученные во время съемок в январе этого года. Производственным компаниям необходимо обеспечивать соблюдение стандартов здоровья и безопасности, чтобы не подвергать людей риску получения вреда."

На данный момент Express Solicitors собирает дополнительные доказательства и пока не подает иск в суд, но утверждает, что участники получили гипотермию и повреждение нервов из-за "недостаточных стандартов здоровья и безопасности на площадке." Netflix заявил, что предпринял все необходимые меры предосторожности и отверг утверждения о нарушении правил, а также обвинения в том, что шоу было устроено в пользу влиятельных участников.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на это, Express Solicitors считает, что есть основания для иска, и продолжает расследование. Эта ситуация привлекает внимание как общественности, так и юристов, и ее исход остается неясным.