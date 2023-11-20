Компании выступают против разрушительных испытаний антиспутникового оружия ASAT

26 аэрокосмических компаний подписали заявление, поддерживающее международные усилия по прекращению разрушительных испытаний антиспутникового оружия (ASAT). Это объявление сделала некоммерческая организация Secure World Foundation (SWF) во вторник 14 ноября.

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Среди подписантов находятся такие значимые компании, как Axiom Space, организующая частные астронавтские миссии на Международную космическую станцию, и Planet, занимающаяся сбором данных наблюдения за Землей с помощью сотен спутников.

Инициатива началась в апреле 2022 года, когда Соединенные Штаты обязались не проводить разрушительные прямые испытания ASAT. В таких испытаниях ракета запускается с земли (или с морского судна, или с самолета) и нацелена на неработающий или умирающий спутник. Однако, как утверждают эксперты, такие испытания представляют угрозу для продолжающегося стремления человечества расширять свои границы в последний рубеж.

"Эти испытания могут создать долговременные орбитальные обломки, которые угрожают национальным активам, коммерческим космическим аппаратам, пилотируемым космическим платформам и многим космическим услугам, которые человечество использует ежедневно," — говорится в заявлении.

"Такие обломки представляют прямую угрозу будущей экономической деятельности и инновациям на низкой околоземной орбите, повышая стоимость текущих и будущих операций и создавая неопределенность для инвесторов и операторов," — продолжает заявление.

В сентябре 2022 года США представили резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН, призвав другие страны сделать аналогичное обязательство. На данный момент стран, принявших это обязательство, всего 37, согласно SWF. Среди них находятся такие крупные космические игроки, как Канада, Франция, Германия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

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