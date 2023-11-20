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Сэм Альтман, который недавно покинул пост генерального директора OpenAI и ушел из совета директоров компании, столкнулся с неопределенностью в отношении своей роли в других проектах, включая криптовалютный проект Worldcoin, который он соосновал. Следуя информации, опубликованной компанией в пятницу, стоимость токена Worldcoin упала более чем на 13%, достигнув $1.91, согласно данным CoinMarketCap.
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Worldcoin, проект, в котором Альтман был замечен в качестве члена совета директоров, но не участвовал в повседневной работе, привлек $115 миллионов в мае в ходе раунда финансирования серии C. При этом взаимосвязь между его ролью в Worldcoin и недавними изменениями в OpenAI остается неясной.
Проект Worldcoin привлекает пользователей, сканируя их радужные оболочки глаз с помощью устройства под названием Orb, которое затем присваивает пользователям "код радужки" или "World ID". Этот процесс верификации позволяет людям доказывать свою личность и убедиться, что они не получат другой код. Однако в августе проект столкнулся с проблемами в Кении, где власти приостановили сканирование глаз граждан страны. Worldcoin подвергся критике за то, что якобы фокусируется на развивающихся рынках, что может рассматриваться как эксплуатация.
По данным компании, приложение Worldcoin было загружено более четырех миллионов раз, а количество активных пользователей более чем удвоилось во всем мире. На момент написания новости, на Worldcoin зарегистрировано более 2.4 миллиона "уникальных людей", а за последние семь дней было создано около 53800 новых аккаунтов с более чем 59000 ежедневных транзакций в кошельке.