После ухода Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI, стоимость токена криптовалютного проекта Worldcoin, в котором он является сооснователем, упала на 13%

Сэм Альтман, который недавно покинул пост генерального директора OpenAI и ушел из совета директоров компании, столкнулся с неопределенностью в отношении своей роли в других проектах, включая криптовалютный проект Worldcoin, который он соосновал. Следуя информации, опубликованной компанией в пятницу, стоимость токена Worldcoin упала более чем на 13%, достигнув $1.91, согласно данным CoinMarketCap.

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Worldcoin, проект, в котором Альтман был замечен в качестве члена совета директоров, но не участвовал в повседневной работе, привлек $115 миллионов в мае в ходе раунда финансирования серии C. При этом взаимосвязь между его ролью в Worldcoin и недавними изменениями в OpenAI остается неясной.

Проект Worldcoin привлекает пользователей, сканируя их радужные оболочки глаз с помощью устройства под названием Orb, которое затем присваивает пользователям "код радужки" или "World ID". Этот процесс верификации позволяет людям доказывать свою личность и убедиться, что они не получат другой код. Однако в августе проект столкнулся с проблемами в Кении, где власти приостановили сканирование глаз граждан страны. Worldcoin подвергся критике за то, что якобы фокусируется на развивающихся рынках, что может рассматриваться как эксплуатация.

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По данным компании, приложение Worldcoin было загружено более четырех миллионов раз, а количество активных пользователей более чем удвоилось во всем мире. На момент написания новости, на Worldcoin зарегистрировано более 2.4 миллиона "уникальных людей", а за последние семь дней было создано около 53800 новых аккаунтов с более чем 59000 ежедневных транзакций в кошельке.