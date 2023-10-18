Основатели Gdev могут продать акции на сумму $508 млн после ухода из России
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Акционеры и топ-менеджеры разработчика мобильных игр Gdev, ранее известного как Nexters, имеют возможность продать свои акции. Всего акции, которые могут быть проданы, оцениваются в $508 млн.
Согласно проспекту размещения ценных бумаг, опубликованному на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), до 89% акций компании может быть продано. Основатели Gdev, Андрей Фадеев и Борис Герцовский, а также оффшор Everix Investments, представляющий интересы братьев Игоря и Дмитрия Бухманов, имеют возможность продать все свои акции. Отметим, что братья Бухман также являются основателями другой игровой компании - Plyarix.
После слияния Nexters с SPAC-компанией Kismet Acquisition One в 2021 году, Фадееву, Герцовскому и Everix Investments предоставлена возможность получить до 10% акций компании двумя равными траншами в течение трех лет. Первый выплатится, если в течение 20 из 30 дней стоимость акций достигнет или превысит $13,5, второй - при достижении цены акций $17.
На данный момент Герцовский и Фадеев владеют 20,2% акций каждый, а Everix Investments владеет 30.7% акций. Тем не менее, Герцовский и Фадеев могут продать до 22,22% акций каждый, а Everix Investments может продать до 41,55% своих акций.
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