Nvidia сообщила о новых экспортных ограничениях США, которые затронули ее ИИ-ускорители и игровой чип премиум-класса, предназначенные для китайского рынка.

Компания Nvidia сообщила о новых экспортных ограничениях, введенных правительством США, которые затронули их высокотехнологичные ИИ-чипы, предназначенные для китайского рынка, а также игровой чип премиум-класса. Эти действия направлены на предотвращение передачи передовых американских технологий в Китай, что может повысить его военный потенциал.

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Согласно заявлению Nvidia, два ее ИИ-ускорителя модели A800 и H800, созданные в соответствии с предыдущими экспортными правилами для Китая, будут под запретом в рамках новых регулятивных мер. Также в список запрещенных попал игровой чип премиум-класса L40S, анонсированный компанией в августе.

Помимо продукции Nvidia, ожидается, что ограничения затронут и устройства, разработанные компаниями Intel и AMD, как ответ на предложения Nvidia.

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В свете ужесточения правил администрации президента Байдена, Nvidia выразила опасения о возможном переносе некоторых из ее бизнес-операций из регионов, на которые будут распространяться новые экспортные ограничения США.