Важное изменение ждет российские медиакомпании, владеющие средствами массовой информации. Они должны будут создать внутренние отделы по информационной безопасности к 2025 году. Правила внедрения этой меры разрабатываются Министерством цифровой индустрии, хотя оно пока не предоставило официального комментария по данному вопросу.

Эти новые требования будут применяться к телеканалам, передающим сигналы через первый и второй мультиплексы, а также к медиаорганизациям, включая такие известные издания, как "Российская газета", ИТАР-ТАСС и МИА "Россия сегодня". Кроме того, они обязаны перейти на использование российских средств защиты информации, а использование иностранных средств будет запрещено. Начиная с января 2025 года, эти требования также будут распространяться на операторов мобильной связи и спутникового телевидения.

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Это новшество частично повторяет указ № 250, принятый в мае 2022 года, который касался субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В соответствии с этим указом, создание отделов по информационной безопасности и переход на российские средства защиты информации применялись только к субъектам КИИ. Новый указ расширяет эти требования на несколько СМИ и на всех операторов связи.