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Новейший Apple A17 Pro дешевле, чем устаревший Snapdragon 8 Gen 2

Недавно представленный процессор Apple A17 Pro для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max оказался дешевле в производстве, чем устаревший Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, несмотря на современные технологии и техпроцесс.
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Недавно представленный процессор Apple A17 Pro, созданный по 3-нм техпроцессу и доступный только в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, обходится Apple дешевле, чем процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, выпущенный в 2022 году.

Оценки говорят, что стоимость производства A17 Pro составляет около $130, что на 27% дороже, чем предыдущий чип A16 Bionic. В то время как производители устройств на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 вынуждены заплатить $160 за каждую единицу процессора.

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Этот факт может показаться удивительным, учитывая современный техпроцесс и сложности в производстве A17 Pro. Однако следует помнить, что A17 Pro доступен только в продукции Apple, в то время как Snapdragon 8 Gen 2 используется в множестве Android-смартфонов разных производителей.

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