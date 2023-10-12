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Скрытые манипуляции: как Python и FTX раскрыли темные стороны криптобиржи

Бывший технический директор криптобиржи FTX, Гэри Ванг, утверждает, что биржа использовала скрытый код на Python для манипуляций стоимостью своего страхового фонда
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Самая последняя глава в истории криптобиржи FTX оказалась печальной. Бывший технический директор компании, Гэри Ванг, в свидетельствах, предоставленных 6 октября, утверждает, что FTX использовала скрытый код на Python для манипуляций стоимостью своего страхового фонда. Этот фонд призван был защищать пользователей от потерь во время крупных ликвидаций.

Согласно Вангу, в 2021 году страховой фонд FTX на сумму 100 млн долларов оказался фиктивным и никогда не содержал токенов FTX, как было заявлено публично. Вместо этого стоимость фонда создавалась путем умножения дневного объема торгов токенами FTX на случайное число.

Ванг также утверждал, что средств фонда часто не хватало для покрытия существенных убытков, вызванных резкими колебаниями рынка. Он также утверждал, что основатель FTX, Бэнкман-Фрид, поощрял внедрение функции "allow_negative" баланса, что позволило крупной торговой компании Alameda Research получить почти неограниченный доступ к ликвидности на бирже.

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Страховой фонд FTX был часто афиширован как защитная мера для пользователей биржи, что делает эти утверждения еще более печальными.

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