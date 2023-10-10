Михаил Полуэктов: Как мозг использует сны для обработки психотравмирующих событий
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Выдающийся сомнолог Михаил Полуэктов делится своими замечаниями и выводами о связи между кошмарными сновидениями и психотравмирующими ситуациями. Он утверждает, что кошмары, которые мы видим во сне, являются естественным отражением процессов нашей психики.
На основе современных исследований, главное положение которых — континуальная гипотеза — Полуэктов объясняет, что сны помогают мозгу обрабатывать и переосмысливать информацию и эмоции, которые мы получаем в течение дня. Это объясняет, почему активные занятия перед сном могут отражаться в наших сновидениях.
Особенно важным является тот факт, что сновидения могут служить инструментом психической защиты, помогая переосмыслить и уменьшить болезненность психотравмирующих событий. С помощью сновидений мозг "замыливает" воспоминания о травмирующих событиях, делая их менее яркими и болезненными.
Дети особенно подвержены кошмарам из-за большого объема новой информации и несформированных механизмов психической защиты.
Однако, когда кошмарные сновидения становятся хроническими, они могут нарушать качество сна и привести к дополнительному стрессу. В таких случаях Полуэктов рекомендует проконсультироваться с психологом, который поможет выяснить коренные причины таких сновидений и предложить методы их устранения.
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