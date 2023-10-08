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В рамках XVIII Всероссийского фестиваля "Наука 0+", старший научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев объявил о планах создания в России квантового компьютера на основе 12 сверхпроводящих кубитов к 2023 году.
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Это станет значимым прорывом для отечественной науки, учитывая что в 2019 году в стране функционировал только один квантовый компьютер на базе двух кубитов.
Однако, как отмечает Чермошенцев, благодаря дорожной карте квантовых вычислений под руководством госкорпорации "Росатом", научное сообщество достигло значительного прогресса, и теперь в России функционируют четыре квантовых машины на разных технологических принципах.
При успешной реализации планов, квантовый компьютер на базе 12 сверхпроводящих кубитов станет крупнейшим достижением российских ученых в этом направлении.