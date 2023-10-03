AMD представила ускоритель Alveo UL3524 на базе FPGA для финансовой индустрии
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AMD анонсировала новое специализированное решение - ускоритель Alveo UL3524, основанный на FPGA и спроектированный специально для финтех-сферы. Этот ускоритель предоставляет трейдерам, хедж-фондам, брокерским конторам и биржам возможность совершать операции с наносекундными задержками.
Alveo UL3524 использует FPGA Virtex UltraScale+ 16-нм технологии, включая 64 трансивера с ультранизкой задержкой, 780 тысяч LUT и 1680 DSP. Это решение обеспечивает в семь раз меньшую задержку по сравнению с FPGA предыдущего поколения, что достигается благодаря инновационной архитектуре трансиверов с оптимизированными сетевыми ядрами, обеспечивающими задержку менее 3 нс.
Ускоритель может использоваться в комплексе с платформой разработки Vivado Design Suite, и AMD предоставляет среду FINN с открытым исходным кодом для внедрения моделей искусственного интеллекта с низкими задержками в трейдинговые системы.
Устройство представляет собой однослотовую карту расширения с интерфейсом PCIe 4.0 x16, с пассивной системой охлаждения и TDP 125 Вт. Кроме того, ускоритель оснащен четырьмя сетевыми портами QSFP-DD, 16 Гбайт памяти DDR4-2666 и 72 Мбайт памяти QDR II+.
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