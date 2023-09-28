Компания Tecnomar представила проект инновационной стеклянной яхты "This Is It", сочетающей в себе роскошный дизайн и экологическую безопасность.

Известная своим уникальным подходом к дизайну судов, компания Tecnomar, представила новый проект яхты под названием «This Is It». Под эгидой материнской компании The Italian Sea Group (TISG), Tecnomar разработала концепцию яхты, где стекло играет ключевую роль. Она обладает впечатляющей стеклянной архитектурой с более чем 600 квадратными метрами стеклянных окон и световых люков.

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Дизайн «This Is It» открывает великолепные панорамные виды на океан благодаря своему стеклянному оформлению, включая бассейн со стеклянными стенами и витринный камбуз. Судно приняло вызов общепринятым стандартам, предлагая новаторский взгляд на будущее яхтенного дизайна. Яхта также включает алюминиевую надстройку с высокими арками, поддерживающую обширные стеклянные структуры, создавая причудливый, но элегантный визуальный эффект.

Двойные линии корпуса под палубой оптимизированы для улучшения гидродинамических характеристик, что обеспечивает плавный ход. Внешний вид яхты вдохновлен формами морских существ, дополнен угловатыми элементами, добавляя динамичность дизайну.

Внутренние помещения яхты включают шесть кают, массажный кабинет и современно оборудованный камбуз. В отделке использованы премиальные материалы, включая золото, бронзу, титан, дуб, тик, мрамор, кожу и алькантару.

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Более того, яхта «This Is It» также фокусируется на экологической безопасности. На борту установлена система селективной каталитической нейтрализации для сокращения выбросов, соответствующая требованиям IMO Tier III, что делает её более экологически устойчивым транспортным средством.