



Технологическая революция не стоит на месте, и чикагская компания p-Chip ярко тому подтверждение. Разработав уникальную технологию микротранспондеров, способных отслеживать и подтверждать подлинность разнообразных товаров, от электроники до автодеталей, компания сделала большой шаг в области продовольствия. Их новейший прорыв — внедрение микрочипов в сыр Пармезан, который часто становится объектом подделок.

В 2023 году микрочипы плотно вошли в нашу повседневную жизнь. От умных домов и техники до многочисленных устройств в экосистеме интернета вещей, наш мир становится все более цифровым. Однако даже в такой современной реальности идея микрочипов в продуктах питания кажется чем-то совершенно новым и неординарным.

Подделки в пищевой промышленности — большая проблема, которая касается многих брендов и компаний. Евросоюз внимательно следит за этим, ведь более 3,500 продуктов уже получили статус защищенности.

С такими уникальными продуктами регион гордо демонстрирует годовой доход в размере $87 миллиардов. Именно поэтому сохранение подлинности и качества таких продуктов стоит в приоритете. Внедрение микрочипов в сыр Пармезан может стать ключевым решением в борьбе за сохранение его репутации и истинного качества.