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После снятия правительственных ограничений на разработку чат-ботов в Китае, компания Alibaba быстро откликнулась на изменения в законодательстве, представив свою новую языковую модель — Qwen-VL. Этот чат-бот обладает потенциалом в десять раз превзойти производительность ChatGPT-4.
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15 июня 2023 года китайские власти внесли изменения в регулирование сферы искусственного интеллекта, дав зеленый свет таким гигантам, как Alibaba, Baidu и Tencent, для работы в этом направлении. В ответ на это, всего через месяц, Alibaba внедрила Qwen-VL — модель, способную анализировать не только текст, но и изображения.
Одним из интересных применений Qwen-VL является помощь иностранным гражданам в навигации по Китаю. Например, пользователь может предоставить изображение китайского плана больницы и спросить, где находится определенный кабинет или отделение. Чат-бот сможет прочитать карту и дать точный ответ.
Однако стоит учитывать, что Qwen-VL имеет ряд ограничений, связанных с китайской политикой. Сервис, например, не показывает изображения председателя КНР или распространяет какую-либо критику в его адрес. Alibaba обязана следить за содержимым и избегать распространения запрещенной информации.
На текущий момент Qwen-VL работает на китайском и английском языках, но пока неизвестно, планируется ли расширение языковой палитры модели в будущем.