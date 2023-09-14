Adobe внедрила новую функциональность, предоставляя пользователям доступ к генеративному ИИ под названием Firefly

Компания Adobe продолжает инновации, предоставляя своим подписчикам возможность использовать новый ИИ-сервис Firefly, способный генерировать контент на основе текстовых запросов. Этот шаг становится частью стратегии Adobe по интеграции искусственного интеллекта в рабочие процессы дизайнеров и контент-создателей.

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Подписчики сервисов Adobe, таких как Photoshop, Illustrator и Premier Pro, получат месячный лимит в 500 текстовых запросов для генерации контента. Тем, кто использует пакет Creative Cloud, будет предоставлено вдвое больше – 1000 запросов в месяц. Тем, кто пользуется базовой бесплатной версией с Adobe ID, будут доступны 25 запросов.

Как только лимит будет исчерпан, ИИ-сервис начнёт работать в более медленном режиме. Подписчики веб-версии и Express Premium получат возможность делать по два запроса в день.

Одним из важных аспектов нового сервиса является вопрос прозрачности. Все созданные с помощью Firefly материалы будут содержать метаданные, явно указывающие на их искусственное происхождение. Это предоставляет дополнительную уверенность в том, что потребители контента будут осведомлены о его источнике.

Дополнительно Adobe планирует вознаграждать тех авторов, чьи работы будут использованы для обучения или функционирования Firefly, что подчеркивает стремление компании к сотрудничеству и поддержке креативного сообщества.

Эта инициатива от Adobe может стать ключевым моментом в изменении подхода к созданию контента, делая процесс более автоматизированным и доступным для широкой аудитории.WhatsApp запускает функцию "глобальные каналы", предоставляя брендам и компаниям возможность общаться с аудиторией в более чем 150 странах.