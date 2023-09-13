Россия пересматривает бюджет на развитие мобильных сетей: акцент на отечественное оборудование 5G и 6G"

«Коммерсантъ» сообщает, что российские власти внесли коррективы в проект по разработке «Современных и перспективных сетей мобильной связи» до 2030 года. Этот документ акцентирует внимание на будущее отечественного телекоммуникационного сектора, особенно учитывая текущую международную политическую ситуацию.

Не так давно, конкретно в конце прошлого года, первоначальная версия этого проекта получила одобрение. По её условиям из федеральной казны планировалось выделить порядка 52,6 млрд руб., а дополнительные внебюджетные источники предоставили бы ещё 31,4 млрд руб.

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Однако в обновлённой версии предусмотрены некоторые изменения. Федеральное финансирование понизится приблизительно на миллиард рублей, достигая отметки в 51,7 млрд руб. Тем не менее, доля внебюджетных средств увеличится до 46 млрд руб. Это говорит о том, что, несмотря на сокращение бюджетных вложений, страна всё равно планирует интенсификацию инвестиций в область мобильных коммуникаций. Главные причины этих изменений заключаются в первоначальной недооценке стоимости проектов, росте цен на компоненты и недостатке средств в бюджете.

Обновлённый документ также подчёркивает важность разработки национального оборудования для сетей пятого и шестого поколений. При этом конкретные цифры могут быть скорректированы в зависимости от множества факторов: условий контрактов, потребностей телеком-операторов и изменения стоимости компонентов.

Отдельное внимание стоит уделить информации от «Ведомостей», где утверждается, что бюджет на разработки национального оборудования для сетей 4G и 5G в 2024-2025 годах может снизиться на треть. При этом планируемый бюджет на выполнение всего проекта уменьшится на 16,5% до 48,7 млрд рублей в ближайшие два года, в то время как внебюджетные вложения возрастут на 8,3%, достигнув 38,8 млрд рублей