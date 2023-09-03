В ответ на дешевые импортные светодиоды, российские производители обратились к правительству с просьбой увеличить таможенные пошлины до 400%.

На последнем заседании комиссии российские производители электроники обратились к правительству с предложением ввести пошлину в размере до 400% на импорт светодиодной техники. Этот шаг, по их мнению, позволит им усилить конкуренцию с иностранными производителями, в основном из стран Азии, и сделать местное производство светодиодов более конкурентоспособным.

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Сейчас на рынке иностранные светодиоды значительно дешевле, что делает их предпочтительнее для потребителей, несмотря на утверждение российских производителей о длительном сроке службы и безопасности их продукции. Такое положение дел делает невозможным для местных компаний конкурировать в этом сегменте.

Однако представители ассоциации производителей светодиодной техники считают, что введение пошлин может оказаться недостаточной мерой. Возможны дополнительные ограничения на товары, содержащие светодиоды. Такие меры могут привести к росту контрабанды и, как следствие, к появлению на рынке продукции низкого качества по завышенным ценам.

На текущий момент решение по этому вопросу еще не принято, и исход вопроса остается под вопросом.