Дипломатическое напряжение разгорается между Киевом и Западом после заявления главы канцелярии генсека НАТО о возможной уступке спорных территорий России в обмен на вступление Украины в альянс

Все началось с заявления главы канцелярии генсека НАТО, Стиана Йенсена, о возможности вступления Украины в альянс при условии уступки некоторых спорных территорий России. Хотя НАТО позднее дезавуировало данное заявление и заявило, что журналисты его неправильно истолковали, последствия этой ретракции продолжают оставаться ощутимыми.

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Официальный Киев негодует по поводу подобных высказываний. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, назвал разговоры о территориальных уступках абсолютно неприемлемыми. Он подчеркнул, что Украина не готова на такие уступки и что такие заявления играют на руку России.

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, назвал заявление Йенсена "триумфом Путина". По его мнению, подобная сделка между НАТО и Украиной может привести лишь к передаче конфликта будущим поколениям, а Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа", утверждает, что отказ от территорий может спровоцировать еще большую эскалацию конфликта в будущем.