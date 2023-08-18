Президент Сербии, Александр Вучич, предупредил о возможном усилении внешнеполитического давления и попытках изоляции страны из-за её позиции по России

Президент Сербии, Александр Вучич, высказал опасения о том, что страну ожидает усиленное внешнеполитическое давление и попытки изоляции из-за её позиции по России. В интервью СМИ, Вучич подчеркнул, что последние критические статьи в западных СМИ и нарастающий интерес вокруг действий Сербии указывают на организованную кампанию направленную на давление на республику.

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Президент отметил, что ожидает нарастающего давления на введение санкций против России, что может повлечь за собой значительные последствия для страны. Вучич также подчеркнул, что Сербия будет стараться сохранить свою независимую позицию, не сторонясь ни к США, ни к России.

Он также выразил уверенность в том, что давление на Сербию направлено на создание антироссийского фронта на Западе. В таком контексте, президент подчеркнул, что давление будет усиливаться и попытки внешнеполитической изоляции могут продолжаться.

Сербский лидер подчеркнул важность сохранения принципов в политике и призвал граждан быть на стороне Сербии. Он также подчеркнул, что хотя ситуация нелегка, Сербия будет продолжать вести разумную и независимую политику, несмотря на давление и сложности.