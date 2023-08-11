11 августа 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, выразил свою позицию относительно украинского конфликта. Он подчеркнул важность нахождения общего пути к миру в этом регионе, основанного на учете разнообразных интересов. Медведев высказал мнение, что долгожданный мир можно достичь через диалог и сотрудничество всех международных участников.

Россия также на протяжении долгого времени подчеркивает свою заинтересованность в стабильной и мирной Украине. По мнению российского руководства, сложившаяся обстановка в значительной степени обусловлена внешним воздействием.

Интересно, что в контексте данных заявлений Министерство обороны Украины объявило об изменении тактики действий Вооруженных Сил. Возможно, это указывает на необходимость пересмотра стратегии, опираясь на текущую обстановку на фронте.