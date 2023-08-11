Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Медведев: Капитуляция Украины могла бы принести мир, но Вашингтон имеет иные планы

Капитуляция Украины – путь к миру или игра интересов
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

11 августа 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, выразил свою позицию относительно украинского конфликта. Он подчеркнул важность нахождения общего пути к миру в этом регионе, основанного на учете разнообразных интересов. Медведев высказал мнение, что долгожданный мир можно достичь через диалог и сотрудничество всех международных участников.

Россия также на протяжении долгого времени подчеркивает свою заинтересованность в стабильной и мирной Украине. По мнению российского руководства, сложившаяся обстановка в значительной степени обусловлена внешним воздействием.

Интересно, что в контексте данных заявлений Министерство обороны Украины объявило об изменении тактики действий Вооруженных Сил. Возможно, это указывает на необходимость пересмотра стратегии, опираясь на текущую обстановку на фронте.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина спецоперация мир капитуляция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
4
Эти утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
1
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
3
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
3
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
3
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
1
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
1
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
12
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Трамп заподозрил демократов в попытках фальсифицировать предстоящие выборы президента
+
Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
+
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Выходит долгожданный четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак
+
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
+
Colorfire выпускает материнскую плату Intel B760 в серии с котиками MEOW
+

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
26
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
13
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
43
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
10
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
3
Тестирую старушку GeForce GTX 960 в Baldur’s Gate 3
17
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
4
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
29

Сейчас обсуждают

Nicetas
22:14
Помним, помним, как вы вопили, что керченский мост никогда не построят. А когда построили, вопили, что его перекосит. Засаливание мозгов, оно такое, да
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Nicetas
22:10
Треугольник будет выпит!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Nicetas
22:10
да
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Shatun29
22:09
Всему своё время, с того времени мы много нового услышали и по видам вооружений поставляемым 404 и в остальном. Не дадут наши войска передышки значит наступление будет только расширятся по фронту и в ...
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
Михаил Дорошков
22:08
Штаны поздно снимать, когда уже обосрался..!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Константин Бородаенко
22:06
Какое 6е поколение?))) Тут 5е не могут в серию пустить, от силы 8 самолётов в наличии и то непонятная их эффективность!)
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Shatun29
22:06
Делать надо не как можно больше, а окончательный вариант. любая недоделка приведёт к продолжению спустя время, только готовы они будут лучше. Здесь либо ва-банк либо нехер лезть было вообще.
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
Кирилл Титов
21:58
Я который с NVIDIA GeForce RTX 650. Спасибо за совет).
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
LastAtlant
21:52
то есть там голый металл, даже без динамической защиты? Братская могила на гусеницах....
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
Александр Иванов
21:51
Ваших ребят на гражданке убивают...вот что ужасно.
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем