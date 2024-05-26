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Тестирование RX 7900 XTX в новых играх

Вышла парочка новинок, и надо бы их потестить и сравнить результаты с теми, что получились у gGPU.
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Итак, как уже сказано в описании - вышли новые игры и сами себя они не протестируют. 

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Сразу же предупрежу, что в этот раз главным оппонентом у RX 7900 ХТХ будет RTX 4070 ti. Ну а что? Зеленые же сравнивают RTX 4090 с 7900 ХТХ, хотя они как конкуренты никогда не заявлялись, поэтому считаю такое сравнение легитимным. Тем более, часто слышу заявления, что RX 7900 ХТХ в играх с лучами перформит на уровне этой самой RTX 4070 ti, хотя в прошлых материалах мы выяснили, что это не так. Все остальные видеокарты на графиках чисто для полноты картины, забить место, так сказать.

Тестовая конфигурация    

  • Процессор: AMD Ryzen 7800 x3d;
  • Материнская плата: Gigabyte Aorus master B650E;
  • Память: 2 x 16 ГБ DDR5-6000 сл28;
  • Видеокарта: Radeon RX 7900 XTX;
  • Накопитель: Samsung 980pro 1 ТБ;
  • Блок питания: Be quiet! Dark Power 1000W;
  • ОС Windows 11.


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Senua's Saga: Hellblade II (2024)

Сначала немного впечатлений от игры. Это однозначно самая красивая игра на сегодняшний момент. Наконец-то UE5 показывает то, чего от него все ждали, то, что показывали нам в технодемках, то, что действительно можно назвать некстгеном.

Модели персонажей, анимация, освещение, детализация окружающего мира - мое почтение. Я давно так не кайфовал с визуала игры. Ноти Догам с Рокстарами придется очень сильно постараться, чтобы это переплюнуть, ведь по сути только Тлоу2 и РДР2 в свое время могли показать настолько сочный графон, при этом не уступив в остальных аспектах игры. Ах, да, звуковое сопровождение у Сенуи тоже просто шикарное, по ощущениям туда вбухали денег не меньше, чем на графон и анимацию, реально будто новый блокбастер смотришь.


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Подсчитаем процентики.

  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 14,58%;  
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 34,15%;   
  • Разница с RTX 4090 от GameGPU = 3,77%;   
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 66,67%.

Предвидя пронзительный вскукарек, что RTX 4070 it видеокарта не для 4к, скажу, что разница в 2к скорей всего будет еще больше, вполне возможно будет 80%+, если не все 100%. Кстати, игра активно использует Lumen, так что получается, что RTX 4070 ti чуть ли не в 2 раза проигрывает в лучевой игре. Неплохо. Напомню, что это просто слегка настроенная видеокарта на минимальном лимите мощности, и я даже не пробовал ставить память выше 2700 МГц, а оставил как есть - то есть то, что берет +- любой нормальный нереференс. А ведь в конференции есть люди, у которых память спокойно на 2800 МГц+ пашет, а то и на 2900 МГц.

Чуть не забыл - кто-то обязательно заикнется про драйвера, мол Хуанг уже выпустил новый драйвер, но на гГПУ протестировали и на новом драйвере и прибавка там в размере погрешности, я могу так же сказать, что у меня запись видео отъедает пару фпс. Версии игр тоже совпадают.

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Ghost of Tsushima (2020)

В сравнении с Сенуей тут, конечно, лютый пастген, который пытается это скрыть за счет художественной составляющей, местами выходит, местами - нет. Мне игра не особо понравилась, проходить ее я не собираюсь, благо тестовый отрезок в самом начале.

Проценты-процентики.

  • Разница с RX 7900 ХТХ от GameGPU = 8,11%;
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 31,15 %;
  • Разница с RTX 4090 от GameGPU = 1,27 %;
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 66,67 %.

Забавно, что RTX 4070 ti слилась ровно на тот же самый процент) Версии игр тут одинаковые, драйвера тоже, поскольку видео я 19-го мая записал, а у зеленых новый драйвер вышел позже. Обратите внимание, что  7900 ХТХ уже вторую игру подряд обходит не только своего прямого конкурента, но и целый ряд видеокарт, которые позиционируются гораздо выше, а именно: RTX 4070 ti Super, RTX 4080, RTX 4080 Super и RTX 4090. А еще забавно как RDNA2 раскрылась, как настоявшееся вино... может и RDNA3 через годик станет еще лучше?

3DMark Steel Nomad

Закончим новым 3ДМарком. Видео что-то даже не стал писать, так как сейчас у всех проблемы с загрузкой результатов на сайт. Кто-то говорит, что просто наплыв желающих и сервера не выдерживают (блин, какие сервера для этого должны быть? На Pentium 4?), а кто-то говорит, что Россию блочат, хотя причины такой блокировки тоже не совсем понятны - типа тест купить и скачать дали, протестировать разрешили, а вот результат на сайт залить нельзя, в чем прикол? Причем в самом 3ДМарке пишет, что результат валиден.

Проценты:

  • Разница с RX 7900ХТХ от GameGPU = 16,90%;
  • Разница с RTX 4080 от GameGPU = 15,28%;
  • Разница с RTX 4090 от GameGPU = -19,42%;
  • Разница с RTX 4070 ti от GameGPU = 50,91%.

Ого! Тут уже всего 50% разница. Хотя, если учесть, что 3ДМарки все свою историю были благосклонны к NVIDIA, особенно первое время после релиза, то ничего удивительного. Сам по себе тест так себе, и не понятно, для чего его выпускали.

Заключение

Подытожим всё обобщением того, что сейчас происходит на рынке видеокарт.

Во-первых, конечно же расцвет RDNA2 - что ни новая графонистая игра, так старые Radeon чувствуют себя там уверенно и былого отставания от Амперов уже давно нет. Иногда доходит до какого-то сюра, когда разогнанная RX 6800 ХТ может дотянуться до RTX 4080 Super, а RX 6950 ХТ вполне может ее обойти.

Впрочем, Амперы тоже себя хорошо показывают, и мы видим, что RTX 3080 практически везде быстрее RTX 4070, иногда очень сильно быстрее. А RTX 3090 Ti с такой неохотой пихают в тесты... наверное, потому что она может оказаться на уровне RTX 4080 Super.

Ну и конкретно по этим трем тестам - RX 7900 ХТХ выглядит солидно, успешно одолела своего прямого оппонента. Я еще слышал про чудотворные драйвера от Хуанга, возможно через год ситуация изменится и отставание RTX 4070 ti будет меньше, но поживем - увидим.

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Теги

4090 4080 4070 ti 7900xtx ue5
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эээ молодежь, плавный фпс это от 8 к/с и выше, так рисуется анимация, и старые компы, олдскул игр на древнючем железе. вы потеряли олдскул ориентир
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