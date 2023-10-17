В возрасте 16 лет Каллитксе Нзамвита, уроженец Руанды, заперся в своем доме, чтобы избежать женского общества. Чтобы донести свою мысль до всех, он построил 15-футовый забор и забаррикадировался, чтобы ни одна женщина не могла попасть в дом. В одном из своих интервью он объяснил: "Причина, по которой я заперся здесь и обнес свой дом забором, заключается в том, что я хочу быть уверенным в том, что женщины не смогут приблизиться ко мне". Он признался, что представители противоположного пола вызывают у него чувство страха.

Ирония ситуации заключается в том, что, несмотря на его страх перед женщинами, местные женщины, особенно его соседки, являются единственными, кто помогает ему выжить. Одна из его соседок рассказала, что с самого детства практически не видела его выходящим из дома. Она объяснила, что соседи Каллитксе Нзамвита приносят ему еду и необходимые продукты. Когда кто-то пытается ему помочь, он не хочет подходить и разговаривать с кем-либо. Поэтому все, что ему нужно, они обычно подбрасывают в его дом, а он приходит за этим.

Если женщина оказывается рядом с его домом, он убегает в свой дом и запирается там. По имеющимся данным, предполагается, что пожилой мужчина страдает психологическим заболеванием, называемым гинофобией, которое представляет собой иррациональный страх перед женщинами. Гинофобия не признана в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM-5). Однако в клинических условиях она классифицируется как "специфическая фобия".

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Симптомами гинофобии могут быть иррациональный и непреодолимый страх перед женщинами и тревога, которая может быть вызвана даже мыслью о них. К ним также относятся приступы паники, стеснение в груди, обильное потоотделение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание.