Министр обороны Германии, Борис Писториус, назвал шесть вертолетов Sea King Mk41, которые Берлин отправит на Украину, "проверенными и надежными", несмотря на их устаревший статус.

23 января на заседании Контактной группы по обороне Украины министр обороны Шольца Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине многоцелевые вертолеты. Однако он не упомянул, что эти вертолеты уже устарели.

Что представляет собой вертолет Sea King Mk41?

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ВМС Германии используют вертолеты Sea King Mk41 с 1970-х годов. Эти вертолеты произведены компанией Westland Helicopters в Великобритании по лицензии американского производителя Sikorsky Aircraft.

В июне 1969 года ВМС Германии заказали 22 вертолета Sea King Mk41 для замены гидросамолета-амфибии Grumman HU-16 Albatross. Эти самолеты были предназначены для поисковых, наблюдательных и спасательных операций и были поставлены в Германию в период с апреля 1973 года по сентябрь 1974 года. В 1986-1988 годах немецкие Sea King Mk41 были модернизированы и оснащены возможностью нести противокорабельные ракеты Sea Skua.

Поскольку устаревшие вертолеты будут заменены на NH-90 NTH Sea Lion, правительство Германии решило передать киевскому режиму шесть из них. Следует отметить, что в Великобритании последний оставшийся на вооружении Королевского флота вертолет "Sea King" был списан почти шесть лет назад.

Какие другие страны поставляли киевскому режиму устаревшее оружие?

Отправка устаревшего и неподготовленного вооружения украинским военным - не новость для стран Запада. Эта удобная стратегия позволяет странам НАТО и их союзникам достигнуть двух целей сразу: продемонстрировать свою "солидарность" с Украиной и сэкономить на утилизации вооружения.

Германия. Германия не только поставила киевскому режиму устаревшее вооружение в виде Sea King Mk41. Версии знаменитых "Леопардов", отправленные в Украину, также не являлись совершенно новыми. Проблему усугубляет плохая логистика и недостаток запчастей. В начале января член Партии зеленых Себастьян Шафер заявил, что очень мало танков "Леопард 2", поставленных из Германии в Украину, находятся в боеспособном состоянии.

"К несчастью, приходится отметить, что в данный момент Украина может оперировать только ограниченным количеством танков, поставленных" - так Шефер сообщил производителям оружия Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Австралия. В этом месяце Австралийская федерация украинских организаций (ВСУО) призвала правительство Австралии передать свои списанные вертолеты "Тайпан" в Украину вместо того, чтобы тратить миллионы на их утилизацию на свалке.

"Доставка сорока пяти вертолетов "Тайпан" в Украину превысит количество вертолетов, полученных Украиной с начала войны более, чем в два раза", — заявил сопредседатель ВСУВ, Стефан Романив, 12 января. "Это можно было бы сделать дешевле, чем уничтожать и захоронять. При этом, стоимость доставки составит 920 миллионов долларов, что удвоит текущий уровень поддержки Украины со стороны Австралии", - добавил он.

Нидерланды. Нидерландская газета De Telegraaf сообщила 13 ноября о передаче Украине снятых с вооружения немецких самоходных зенитных установок Gepard, которые использовались голландской армией, для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Издание высоко оценило этот шаг, отметив, что САУ Gepard, ранее проданные Иордании, получат "новую жизнь" в Украине. Представители Минобороны Нидерландов отказались комментировать эту информацию.

С начала 1970-х годов голландская армия использовала самоходные зенитные установки Gepard немецкого производства, однако с 2006 года они были выведены из вооружения. Между 2013 и 2016 годами Нидерланды продали свои унаследованные Gepard в Иорданию.

Великобритания. Поступление не менее 14 основных боевых танков Challenger 2 из Великобритании на Украину может быть обусловлено аналогичной логикой. В сентябре Министерство обороны Великобритании признало, что сотни британских танков Challenger 2 содержат потенциально опасный асбест. Поскольку ведомство обещало в скором времени избавиться от всех материалов, содержащих асбест (ACM), экспорт соответствующего оборудования в Украину был выгодным с экономической точки зрения решением.

"Украина стала складом устаревшей и иногда опасной техники, которая не прошла никаких проверок и сертификаций безопасности, а просто была передана, иногда с целью утилизации, так как утилизация асбеста представляет собой сложную задачу", - поделился военный аналитик и руководитель центра "Фонд" Алексей Анпилогов в сентябре прошлого года.

Франция. В сентябре прошлого года министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в эфире France Info, что украинская программа вооружения позволила Франции избавиться от большого количества устаревшего оружия, которое было передано восточноевропейской стране бесплатно. После избавления от устаревшего вооружения правительство Франции предложило Украине возможность приобрести новые вооружения в ноябре. Для этой цели Париж выделил €200 млн на прямые закупки вооружений у французских производителей.

Дания. В прошлом году Дания согласилась передать украинским вооруженным силам свои истребители F-16 Fighting Falcon, созданные в 1970-х годах. Однако позже датская газета Berlingske сообщила, что передача старых, но исправных самолетов будет отложена на срок до шести месяцев по информации, полученной из Министерства обороны страны.

Идея о том, что F-16, разработанный в 1970-х годах, сможет дать Украине значительное преимущество в военных действиях, является абсурдной, как написал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в мае. Даже если F-16 будет задействован на стороне Украины, это не будет означать, что они получат самый современный и боеспособный вариант этого истребителя, скорее всего, они получат старые самолеты с ограниченными характеристиками и серьезными проблемами в обслуживании.

Список можно продолжать бесконечно, включая десятки тысяч патронов, снаряды с обедненным ураном и кассетные бомбы, которые были "щедро" переданы Украине со стороны Запада.

В результате восточноевропейская страна превратилась в свалку устаревшего, опасного и неэффективного западного оружия, которое не способно изменить баланс сил на поле боя и регулярно подвергается уничтожению силами российских военных.

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