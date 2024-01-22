В Запорожье на заводе осуществлялась переделка маленьких советских автомобилей в различные модели грузовиков, включая полноприводные. Это может показаться необычным – зачем превращать маленький автомобиль в грузовик? Однако в Европе был большой спрос на недорогие грузовики, способные перевозить небольшие грузы весом от 100 до 150 килограмм.

С 1961 года на Запорожском заводе шла модернизация маленького советского автомобиля для создания разных грузовых версий. Работа началась с модели "Запорожец" ЗАЗ-965. Первую грузовую модель с кабиной на базе ЗАЗ-965 разработали главные конструкторы Ю. Сорочкин и Ю. Данилов и отвечали за её внешний вид. В этих автомобилях двигатели располагались сзади и приводили в движение задние колеса, что напоминало "горбатого".

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После этого были выпущены много новых грузовиков с дизайном, похожим на будущий ЗАЗ-966. С 1962 по 1963 год было сделано шесть опытных образцов разных типов. Основными моделями стали грузовой фургон ЗАЗ-970 и пикап ЗАЗ-970B, которые могли везти до 400 килограммов груза, что превосходило возможности обычных грузовиков на базе "Москвичей", способных везти только 250 килограммов.

Первый опытный автомобиль ЗАЗ-970 был выпущен в 1961 году.

В 1962 году был выпущен пикап ЗАЗ-970В.

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ЗАЗ-970B представляли как семиместный минивэн, отвечающий современным требованиям. В салоне автомобиля имеются складные сиденья, что дает возможность перевозить до 350 килограммов груза, если в машине два пассажира, и до 75 килограммов при наличии пяти пассажиров. Автомобиль оборудован независимой подвеской, состоящей из торсионной передней части и спиральной задней части, такие же, как у стандартных моделей. Двигатель, трансмиссия и коробка передач также имеют стандартное исполнение. Двигатель V4 объемом 0,89 литра имеет мощность 27 лошадиных сил при 4,000 оборотах в минуту. В комплектацию включена четырехступенчатая коробка передач.

Микровэн ЗАЗ-970Б предназначен для перевозки грузов и пассажиров.

Автомобили серии ЗАЗ-970 имели скоростной лимит до 75 км/ч, что тогда было обычным для городских грузовиков. Но инженеры из Запорожья хотели улучшить этот аспект и сделать транспортные средства более скоростными. Они столкнулись с проблемой недостатка подходящего двигателя, так как 1,2-литровый мотор мощностью 40 лошадиных сил из Мелитополя еще не был готов к применению.

Фургон ЗАЗ-970 - это основная модель микроавтобуса для перевозки грузов и пассажиров.

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ЗАЗ-970 - уникальные грузовики с V-образным двигателем, которые были произведены в городе Мелитополь. Их дизайн отличался от немецких Volkswagen Transporter - они были ниже и имели более сложную конструкцию. Грузовики имели кожух на задней части кузова, который мешал загрузке, но в то же время у них были просторные двери с правой стороны, что делало загрузку намного удобнее. Кроме того, у них были специальные люки для обслуживания двигателя, что делало их ещё более уникальными. Водяное охлаждение двигателя также повышало эффективность этих грузовиков, что делало их идеальным выбором для трудных условий эксплуатации.

В СМИ часто упоминались автомобили из Запорожья, заявляя, что в 1966 году, помимо нового ЗАЗ-966, запланировано изготовление 50 грузовиков. Но инженеры с завода ЗАЗ решили превзойти ожидания и выпустить намного больше моделей. Эти грузовики имели полный привод. ЗАЗ-970 - это грузовики, которые были адаптированы для полного привода. НАМИ уже давно работал над такими машинами на основе ЗАЗ-965, поэтому адаптация прошла без серьёзных проблем. Фургон под названием ЗАЗ-971 мог везти до 350 килограмм груза, но его максимальная скорость была 70 км/ч. Однако большим достоинством этой модели был внушительный клиренс - 24 сантиметра, такой же, как у стандартных ЗАЗ-970. Таким образом, эти модели оказались успешными и популярными.

На базе технологии полного привода разработали еще один грузовик с пассажирским салоном - ЗАЗ-971Д. Этот автомобиль имел простой кузов с навесом и сначала предназначался для военных целей, но благодаря своей универсальности был полезен и в обычной жизни. На его основе создали и адаптировали на Луцком заводе ЛуАЗ-969 и ЛуАЗ-967 - другие модели, которые также были основаны на стратегии полного привода. Однако, финансирование для разработки новых моделей на Запорожском заводе оказалось недостаточным. Они решили сконцентрироваться только на производстве автомобилей ЗАЗ-966 и нескольких его модификаций, так как им нужно было увеличить выпуск легковых машин. Из-за этого решения проект создания грузовиков был остановлен, но завод все равно производил небольшие количества фургонов с 1962 по 1963 год. Новый "Запорожец" ЗАЗ-965С был уникальным автомобилем, сделанным на базе "горбатого" "Запорожца" с правым рулем для доставки почты из почтовых ящиков на улицах.

Почтовый фургон ЗАЗ-965С был произведен в период с 1962 по 1963 годы.

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Было сделано всего 650 автомобилей ЗАЗ-965C. 200 из них были сделаны в 1962 году, а остальные - в 1963 году. Позже они перестали делать эти автомобили, чтобы сделать другие, которые подходят для людей с ограниченными возможностями. На заводе "Коммунар" в 1960-ых годах сделали пикапы на основе модели ЗАЗ-965, но их не продавали многим людям. Еще одни автозаводы, такие как МЗМА (потом АЗЛК) и ВАЗ, также сделали маленькие грузовики для своих нужд.

Пикап, созданный на основе ЗАЗ-965, который используется внутри завода.

Инновационный и новаторский подход к созданию пикапов на основе Запорожцев, возможно, не сразу пришел в голову. Эти автомобили, предназначенные для перевозки грузов, были удивительным зрелищем, учитывая их небольшую стоимость и легкость. Они были созданы с использованием поврежденных кузовов, что делало их еще более уникальными. Были взяты за основу модели ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968, которые затем прошли значительные изменения и модификации. В результате, эти автомобили стали неповторимыми и пользуются популярностью у любителей экстремальных автомобилей.

Хотя изначально никто не предполагал, что Запорожцы будут использоваться для грузоперевозок, они всё же нашли своего покупателя на рынке. Когда они впервые появились в продаже, они вызвали интерес и привлекли внимание, несмотря на свои скромные характеристики. Их уникальный дизайн и низкая стоимость сделали их привлекательными для тех, кто искал экономичное решение для перевозки небольших грузов. Эти пикапы стали популярными благодаря сочетанию экономичности, необычного дизайна и удобства в использовании.

Годы прошли с тех пор, как эти грузовики были выпущены, но они все еще олицетворяют умение и изобретательность инженеров прошлого. Их история напоминает о том, что даже самые необычные идеи могут стать реальностью благодаря настойчивости и творческому подходу. И, конечно, не забываем добавить воды - эти грузовики были сильными и надежными, как их создатели.

На основе ЗАЗ-966 создан не товарный пикап

В начале 90-х годов Запорожский автомобильный завод столкнулся с трудностями, как и многие другие предприятия СССР. Руководство завода решило создать новую модель - ЗАЗ-968МП, пикап, который ранее выпускался только для заводских нужд. Этот автомобиль был оснащен двигателем мощностью 40 лошадиных сил и объемом 1,2 литра. К сожалению, этой модели не было большого спроса среди потребителей, и было выпущено всего около 2500 единиц.

Производство серийной модели ЗАЗ-968МП велось с 1962 по 1963 год.

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В сегодняшнее время машины ЗАЗ очень популярны среди любителей советских автомобилей и классических моделей. Возможно, их количество ограничено, что делает их еще более ценными для коллекционеров.