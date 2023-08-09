Котиков любят все - и чужие и свои

Сегодня всем игрокам Dead by Daylight стал доступен бета-тест нового маньяка - Ксеноморфа, а также нового выжившего Эллен Рипли. Данные персонажи приурочены к новому DLC и известны по фильму ужасов "Чужой". Однако разработчики также добавили талисмана команды корабля из этого фильма - кота Джонси. Сам кот представлен в качестве анимации в лобби для нового выжившего. Выход главы на все платформы намечен 29 августа.

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Ещё в анонсе новой главы от разработчиков, внимательные игроки и фанаты франшизы разглядели этого кота, что было весьма необычно для данного жанра игр:

В Dead by Daylight постоянно происходят какие-то коллаборации: например, месяц назад добавили Николаса Кейджа в роли выжившего, а ранее в игру добавляли устрашающую, длинноволосую девочку Садако из фильма "Звонок". И подобных коллабораций в игре было очень много.

Собственно, сам трейлер Чужого в Dead by Dailight:

Dead by Daylight - игра, где участвуют пять игроков: четверо выживших и один убийца. Цель выживших, завести генераторы, подав на ворота электричество, чтобы сбежать. В то время как маньяк должен успеть всех убить до того, как все сбегут.