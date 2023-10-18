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Ray-Ban Meta: очки, которые видят больше

Умные очки от Meta с камерой, динамиками и микрофонами
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Ray-Ban Meta — это пара умных очков со встроенными камерами, динамиками и микрофонами. Он оснащен рамкой Ray-Ban, настраиваемыми линзами и сенсорной панелью на внешнем левом виске для управления громкостью, съемки фотографий или запуска видео. У него также есть симметричный круглый светодиод на левом виске, который загорается, сообщая другим, что вы записываете.

Камеры Ray-Ban Meta могут снимать 12-мегапиксельные фотографии и видео с разрешением 1080p. Фотографии получаются на удивление четкими, а видео довольно стабильным, но разрешение видео могло бы быть и лучше.


Динамики Ray-Ban Meta незаметны, а качество звука хорошее. Матрицы с пятью микрофонами работают еще лучше, передавая исключительный пространственный звук.

Ray-Ban Meta включается автоматически и немного громоздче, чем обычные солнцезащитные очки, но они не кажутся тяжелыми даже при длительном использовании. Чехол для беспроводной зарядки немного громоздкий, но его емкости достаточно, чтобы выдержать неделю умеренного использования.
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