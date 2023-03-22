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Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о вечном споре между фанатами AMD и Intel: кто лучше в 2023 году? Эта тема всегда вызывает жаркие дискуссии и эмоции у сторонников разных процессоров, но мы постараемся дать вам объективный взгляд на ситуацию на рынке. Краткая история двух компаний:

Intel и AMD - два гиганта индустрии процессоров, которые соперничают между собой уже более полувека. Их история началась в конце 1960-х годов, когда обе компании были основаны бывшими сотрудниками Fairchild Semiconductor - одного из пионеров интегральной схемотехники.

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Intel была основана в 1968 году Бобом Нойсом и Гордоном Муром, известным своим законом Мура о росте производительности микросхем. Intel стала первой компанией, которая выпустила микропроцессор - Intel 4004 в 1971 году. В 1974 году Intel представила процессор Intel 8080, который заложил основы для архитектуры x86 - самой распространенной в настольных ПК.

AMD была основана в 1969 году Джерри Сандерсом и командой бывших сотрудников Fairchild Semiconductor. AMD изначально занималась производством логических микросхем и памяти. В 1982 году AMD подписала контракт с IBM на поставку процессоров x86 для IBM PC в качестве альтернативы Intel. В том же году AMD выпустила свой первый собственный процессор - AMD Am286.

С тех пор Intel и AMD постоянно конкурировали за долю рынка и лидерство в инновациях. Обе компании представляли новые поколения процессоров с увеличением количества ядер, частоты работы, кеш-памяти и других параметров. Они также разрабатывали различные технологии для повышения эффективности и функциональности своих чипов.

В разные периоды времени преимущество то переходило к одной стороне, то к другой. Например, в конце 1990-х - начале 2000-х годов AMD опережала Intel по скорости работы своих процессоров Athlon и Opteron. В середине 2000-х годов Intel вышла вперед благодаря своим процессорам Core 2 Duo и Core i7. В конце 2010-х годов AMD вернулась в игру со своими процессорами Ryzen на базе архитектуры Zen.

Кто лучше?

Для этого мы сравним AMD и Intel по нескольким пунктам: цена, производительность, энергопотребление, функционал и перспективы. Итак, начнем!