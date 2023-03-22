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AMD vs Intel в 2023: кто победит в схватке процессоров

AMD и Intel соревнуются за лидерство в области процессоров. Кто же лучше в 2023 году? Мы сравнили их по цене, скорости, функциям и перспективам.
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Источник: yandex.ru/images

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о вечном споре между фанатами AMD и Intel: кто лучше в 2023 году? Эта тема всегда вызывает жаркие дискуссии и эмоции у сторонников разных процессоров, но мы постараемся дать вам объективный взгляд на ситуацию на рынке. Краткая история двух компаний:

Intel и AMD - два гиганта индустрии процессоров, которые соперничают между собой уже более полувека. Их история началась в конце 1960-х годов, когда обе компании были основаны бывшими сотрудниками Fairchild Semiconductor - одного из пионеров интегральной схемотехники.

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Intel была основана в 1968 году Бобом Нойсом и Гордоном Муром, известным своим законом Мура о росте производительности микросхем. Intel стала первой компанией, которая выпустила микропроцессор - Intel 4004 в 1971 году. В 1974 году Intel представила процессор Intel 8080, который заложил основы для архитектуры x86 - самой распространенной в настольных ПК.

AMD была основана в 1969 году Джерри Сандерсом и командой бывших сотрудников Fairchild Semiconductor. AMD изначально занималась производством логических микросхем и памяти. В 1982 году AMD подписала контракт с IBM на поставку процессоров x86 для IBM PC в качестве альтернативы Intel. В том же году AMD выпустила свой первый собственный процессор - AMD Am286.

С тех пор Intel и AMD постоянно конкурировали за долю рынка и лидерство в инновациях. Обе компании представляли новые поколения процессоров с увеличением количества ядер, частоты работы, кеш-памяти и других параметров. Они также разрабатывали различные технологии для повышения эффективности и функциональности своих чипов.

В разные периоды времени преимущество то переходило к одной стороне, то к другой. Например, в конце 1990-х - начале 2000-х годов AMD опережала Intel по скорости работы своих процессоров Athlon и Opteron. В середине 2000-х годов Intel вышла вперед благодаря своим процессорам Core 2 Duo и Core i7. В конце 2010-х годов AMD вернулась в игру со своими процессорами Ryzen на базе архитектуры Zen.

Кто лучше?
Для этого  мы сравним AMD и Intel по нескольким пунктам: цена, производительность, энергопотребление, функционал и перспективы. Итак, начнем!

  1. Цена В этом пункте AMD выигрывает у Intel без особых проблем. Процессоры AMD Ryzen 7000 серии предлагают больше ядер и потоков за меньшие деньги, чем Intel Raptor Lake 13-го поколения. Например, за $699 вы можете купить Ryzen 9 7950X с 16 ядрами и 32 потоками, а за те же деньги у Intel вы получите Core i9-13900K с 24 ядрами (8+16) и 32 потоками. Однако не все так просто: процессоры AMD требуют более дорогих материнских плат и оперативной памяти DDR5, что может существенно повысить стоимость системы. Кроме того, Intel предлагает более доступные модели для бюджетных сборок: например, Core i3-12100F за $100 или Core i5-13600K за $299.
  2. Производительность:Здесь Intel забирает реванш у AMD и занимает лидирующие позиции в большинстве тестов. Процессоры Raptor Lake используют гибридную архитектуру с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами, которые оптимально распределяют нагрузку в зависимости от задачи. Благодаря этому они обеспечивают отличную скорость работы в играх и приложениях. Например, Core i9-13900K опережает Ryzen 9 7950X на 10-20% в играх при разрешении Full HD и на 5-10% при разрешении QHD1. В программах для работы с видео, аудио и графикой разница также в пользу Intel1. Единственное преимущество AMD заключается в большем количестве ядер и потоков для многозадачности и параллельных вычислений.
  3. Энергопотребление:В этом аспекте AMD имеет значительное превосходство над Intel. Процессоры Ryzen 7000 серии имеют более низкий тепловыделение (TDP) по сравнению с Raptor Lake: например, Ryzen 9 7950X имеет TDP равный 170 Вт2, а Core i9-13900K - целых 240 Вт1. Это означает, что процессоры AMD требуют менее мощного охлаждения и блока питания, а также издают меньше шума при работе.
  4. Функционал:Оба производителя предлагают своим пользователям различные функции и возможности, которые могут повысить удобство и эффективность работы с процессорами. Например, AMD поддерживает технологию Smart Access Memory (SAM), которая позволяет видеокартам Radeon RX 6000 серии получать прямой доступ к всей оперативной памяти системы, улучшая производительность в играх1. Intel же имеет технологию Adaptive Boost Technology (ABT), которая автоматически повышает частоту работы ядер в зависимости от температуры и нагрузки2. Кроме того, Intel поддерживает технологию DLSS от Nvidia, которая использует искусственный интеллект для повышения качества изображения в играх без потери FPS2.
  5. Перспективы: В будущем мы ожидаем еще больше инноваций и улучшений от AMD и Intel. AMD планирует выпустить свои процессоры Ryzen 8000 серии на базе архитектуры Zen 5 и нового 3D-стекинга кеш-памяти3. Это должно дать AMD преимущество в количестве ядер, кеша и энергоэффективности. Intel же готовит свои процессоры Meteor Lake 14-го поколения на базе архитектуры Ocean Cove и нового 7-нанометрового процесса2. Это должно дать Intel преимущество в частоте работы, графике и функционале.
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    Итог

    После того, как мы рассмотрели различные аспекты сравнения AMD vs Intel в 2023 году, мы можем подвести некоторые итоги и дать вам рекомендации по выбору процессора для вашего ПК. Как мы видели, оба производителя имеют свои сильные и слабые стороны, а также свою целевую аудиторию. В зависимости от ваших потребностей и предпочтений вы можете выбрать тот или иной процессор.

    Если вы ищете самую высокую производительность в играх и приложениях, то вам стоит обратить внимание на процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения. Они используют гибридную архитектуру с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами, которые оптимально распределяют нагрузку в зависимости от задачи. Благодаря этому они обеспечивают отличную скорость работы в играх и приложениях. Кроме того, они поддерживают различные технологии для повышения качества изображения и функциональности, такие как DLSS от Nvidia или ABT от Intel. Однако за такую производительность придется заплатить не только деньгами, но и энергией: процессоры Intel имеют более высокое энергопотребление и тепловыделение по сравнению с AMD.

    Если же вы цените больше ядер и потоков для многозадачности и параллельных вычислений за меньший бюджет, то вам стоит обратить внимание на процессоры AMD Ryzen 7000 серии. Они предлагают больше ядер и потоков за меньшие деньги, чем Intel Raptor Lake. Например, за $699 вы можете купить Ryzen 9 7950X с 16 ядрами и 32 потоками, а за те же деньги у Intel вы получите Core i9-13900K с 24 ядрами (8+16) и 32 потоками. Это дает AMD преимущество в количестве ядер, кеша и энергоэффективности. Кроме того, они поддерживают технологию Smart Access Memory (SAM), которая позволяет видеокартам Radeon RX 6000 серии получать прямой доступ к всей оперативной памяти системы, улучшая производительность в играх. Однако не все так просто: процессоры AMD требуют более дорогих материнских плат и оперативной памяти DDR5, что может существенно повысить стоимость системы. Кроме того, они уступают Intel по скорости работы в играх и приложениях. В любом случае, вы не ошибетесь с любым из этих процессоров. Они оба предлагают отличные решения для разных потребностей и предпочтений. Выбирайте тот, который лучше подходит для вас и вашего ПК. Надеемся, что моя статья помогла вам сделать правильный выбор.

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    Надеемся, что наша статья была полезной для вас. Спасибо за внимание!


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