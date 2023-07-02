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Нацизм и двуличие - суровые будни GSC

Сегодня мы продолжим рассмотрение крайне неудобной, но увы необходимой темы о злоупотреблении авторским правом.
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   Ханжество и лицемерие, нацизм и двуличие - все эти прекрасные проявления рода людского сейчас можно найти в одном месте - студии GSC Gameworld.


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   Как мы уже упоминали ранее, националисты из студии GSC, финансирующие ВСУ, объявили свой "крестовый поход" против русскоязычных каналов и ресурсов. Канал VGTimes уже получил три страйка за освещение материалов по вселенной Сталкера и редакторы ведут переписку с модераторами Ютуба о восстановлении доступа.

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  Канал IXBT.Games получил уже два страйка

(не считая отклоненный третий) тоже за то, что демонстрировал официальные материалы по вселенной (лицензия Fair Use). Как выяснилось, в студии царит двоякая позиция - один из работников, наделенный правами кидать жалобы на нарушение авторских прав (отметим, что раньше этим занимался специальный бот!) создал подложную личность с гугло-почтой и уже с нее отправляет страйки (студия вроде бы как и не при делах )

Ответ в стиле "я не я и корова не моя"

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Но давайте заглянем поглубже - в их дискорд канал :

  Какое интересное чтиво, не так ли ? Если среди наших читателей есть юристы, пожалуйста напишите, можно ли лишить владельца авторских прав, если он злоупотребляет ими на почве нацизма/национализма и использует их только для того, чтобы преследовать неугодных по расовому/национальному признаку. Насколько мне известно до такого еще не опускалась ни одна игровая контора, даже помешанная на авторском праве Нинтендо. Вот только кипрские чехи во главе с Глуховским Nintendo и в подметки не годятся. Особенно если сравнивать качество конечного продукта.

  Ну и как же без десерта :

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   Надеюсь вы обратили внимание, что в "игру" добавили традиционный китайский (язык Тайваня), но при этом отсутствует упрощенный китайский (язык материкового Китая). А китайцы такую шутку юмора не оценят, учитывая, что данные "разработчики" решили выйти со своим "продуктом" на рынок Китая. Если это такая "благодарочка" за то, что Китай одобрил сделку Майкрософт и Активижн-Близзард, то боюсь что ее не поймут не только сами китайцы, но и боссы Майкрософт ( кто бы им помог это осознать).

П.С. А давайте в Стиме заабузим локализацию Сталкера на языках ацтеков и индейцев майя, а также ассирийском и древнеперсидском. Не, ну а что, а вдруг прокатит...

Как правообладатели банят неугодных на Ютубе

  На самом деле этому способствует уязвимость в механизме подачи жалоб (страйков). Как вы возможно знаете, ранее некоторые "личности" любили кидать массивы страйков, которые система защиты сервиса воспринимала как атаку и просто блочила. Сейчас вы можете подать жалобу только с определенным периодом. Но давайте обо всем по порядку.

1) Любой правообладатель может кинуть страйк на абсолютно любое видео, в том числе то где вообще нет кадров из игры или фильма или его интеллектуальной собственности.

Какая "красива", не так ли ? То есть механизм подачи жалоб зависит от порядочности правообладателя.

2) На Ютубе действует презумпция доверия к правообладателю. Даже если впоследствии страйк признают необоснованным, то правообладателю не будет ни-че-го. Также ограничения накладываются сразу после страйка, никто изначально не проверяет его обоснованность. То есть кинув страйк на видео где нет принадлежащей ему интеллектуальной собственности правообладатель (как реальный так и мнимый) в любом случае ничего не теряет, а автор видео сразу сталкивается с последствиями.

  Еще одно расхолаживающее положение, не так ли ? То есть даже если правообладатель намеренно будет убивать ваш канал, при том, что у вас нет ничего, что относится к его интеллектуально собственности... Ну, короче вы поняли - "ничего личного, мы просто крышуем бандитов!" Неплохо было бы ввести последствия за ложные страйки.

3) У каналов есть ограничение на число оспариваний страйков. То есть на канал могут кинуть бесчетное число страйков, а оспаривать можно только не более трех. Таким образом просто подав множество страйков можно заблокировать канал, а владельцы канала не будут иметь возможности оспорить их.

  А почему бы не ввести ограничение на подачу страйков ? Особенно если у вас нет оснований для их подачи. 

То есть единственное, что может заставить Ютуб и Гугл почесаться - это подача коллективных исков в местное отделение Гугла (например в российское) от пострадавших каналов с требованием не только отмены умышленно накиданных страйков, но также и выплаты компенсаций морального ущерба за то, что сервис так и не закрыл эту уязвимость.


P.P.S. Какую игру можно выпустить в такой атмосфере нацизма и ненависти думаю вам всем понятно. Франшиза S.T.A.L.K.E.R. мертва - тащите надгробие.


И на последок небольшая юмореска (надеюсь вы ее узнали) :

- Бэрримор, что это за шум там на улице ?

- Это "активисты" кричат, сэр.

- И что же им  не нравится ?

- То, что вы критикуете разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, сэр.

- И почему им это не нравится ?

- Это делает вас москалём, сэр.

- А может быть они перестанут смотреть к нам в окна и пойдут куда-нибудь ?

- Они не могут, сэр. Это их борьба.

- Бэрримор - выпускайте русских троллей и хэйтеров.

- С удовольствием, сэр. Тем более русские тролли и хэйтеры просто обожают "активистов", в отличии от вас, сэр.

- Толерантно, Бэрримор!

- Прогрессивно.

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gsc gsc gameworld сво 2023 разжигание по национальному признаку финансирование всу
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