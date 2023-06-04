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Как вы уже слышали, недавно по сети прошла весть - Ноктуа анонсировала новое поколение своего кулера NH-D15! А теперь давайте попробуем из разрозненных осколков разбросанных по Сети статей собрать единое полотно мозайки фактов.

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Итак, кулер получил 8х6мм теплотрубок и асимметричный дизайн радиатора, хотя ранее производитель думал о 7х6мм. Где-то мы с вами это уже видели, не так ли ? Причем еще в 2013-14гг. Межреберное расстояние уменьшили с 1.9 до 1.6мм (как у Silver Arrow /Frost Spirit 140 /Frost Commander 140). Но если взглянуть на эти два снимка, то видно, что радиатор Стрелы имеет большую степень оребрения теплотрубок. Ноктуа еще нужно будет научится правильно их сгибать :)

Основание нового кулера значительно больше, чем у оригинальной модели. Но будет ли оно таким же ровным, как у "Стрелы"?

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Проблема больших оснований в том, что даже небольшой изгиб может пустить псу под хвост всю эффективность Мега-Кулера.

Как вы уже могли заметить по снимку выше, кулер получил новую прижимную рамку с винтами Torx-20. Но система креплений останется старой - SecuFirm2+.

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Также в комплекте будут идти новые крепления для АМ5 со смещением - это позволит вам выиграть 1-3°С.

Новому кулеру - новые вентиляторы. Как видите, в Ноктуа решили модернизировать явно неудачный NF-A15, скрестив его с NF-P14 и скорее всего со Scythe Gentle Typhoon. Хотя подобный изгиб лопастей - "кукри" мы уже ранее видели у Titan-а. Да, все прошедшие 8 лет в Ноктуа делали опыты - какая крыльчатка будет лучше на более плотном радиаторе. На личный взгляд автора - могли бы и положить в комплект флагмана парочку NF-A12х25, особенно с учетом его будущей цены.

Все вышеописанные улучшения позволили новичку опередить оригинальный NH-D15 на целых... 3.4°С. Слов нет - одни эмоции. Например средняя разница между последними поколениями "Стрелы" - 4-6°С. И это разница между 8-трубочниками. А тут весь эффект от двух лишних трубок и нового вентилятора - это -3.4°С с процессора. При такой производительности и если производитель ничего не улучшит к выпуску данной модели во 2Q 2024 - то Frost Spirit 140 за свои 45$ все еще будет лучшей покупкой.

Thermalright Frost Spirit 140 vs Noctua NH-D15

По слухам с выставки цена новинки будет на уровне 110$.

Ну что ж - будем посмотреть. Но если вы спросите мое мнение - время Ноктуа на рынке бывшего СССР ушло. Китайцы слишком сильно поднялись и не захотят отдавать даже часть рынка австрийцам. Также будем надеяться на выход обновленных Silver Arrow и Archon на AGHP gen4(gen5).