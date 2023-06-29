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После серии статей о тестировании Систем Охлаждения у меня образовался "небольшой запас", от которого хотелось бы избавиться путем передачи в "добрые руки" в обмен на финансы, которые будут направлены на покупку новых образцов для обзоров.

Чтобы вы примерно понимали в какие финансы встает сделать большое тестирование :

Наименование DNS E2E4 Avito / AliExpress Jonsbo HX7280 5500руб



IceHammer IH-Thor



2500руб(Av) Phanteks PH-TC14PE

4000руб

Zalman CNPS20X



5000руб(AE) Noctua NH-D14



4000руб(Av) Noctua NH-D15



5500руб(Av) Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme 6500руб



Thermalright Frost Commander 140



6500руб(AE) Thermalright Frost Spirit 140

5325руб

Итого: 45тыс.руб









рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Но это в среднем по ценам на начало 2022г. Сейчас подобный тест обойдется в среднем раза в 2 дороже. Если хочешь сделать первым обзор на новинку - добро пожаловать на Али!

Сегодня вас ждет первая волна - кто знает, может быть кто-нибудь присмотрит себе охлаждение по цвету и вкусу, ну или на опыты :)

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Ссылки в названиях разделов кликабельны и ведут на мои объявления на торговой площадке.

В этой категории представлены кулеры для массового пользователя - как для компактных и офисных систем, так и модели под разгон процессора.

BeQuiet!

Pure Rock Slim

Неплохой компактный однобашенный кулер с максимальным ТДП до 130Вт. Прекрасно подходит для систем mini-ITX. Из коробки поддерживает сокеты : 115х/1200/АМ2/АМ3/АМ4/АМ5. Для поддержки сокет 1700 нужно приобрести крепление

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DEEPCOOL EM109-MKNNIN-G-1 . Цена данного малыша - 1600руб.

Dark Rock 4 Топовая модель немецкого производителя, комплект без отвертки. Для установки на сокет 1700 нужно будет приобрести набор DEEPCOOL EM072-MKNNIN-G-1 . Для лучшей производительности на платформах АМД лучше заменить родной вентилятор на более производительный - дополнительно выиграете в среднем 4-6°С.

Цена - 6000руб

Cryorig

M9A Один из лучших "маленьких кулеров", что мне довелось тестировать. Данная модель только для платформ АМД (АМ2/ АМ3/ АМ4/ АМ5). Кулер стоит каждой копейки, что вы за него заплатите.

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Цена - 1500руб.

H7 Plus

Один из самых интересных компактных кулеров со 120мм вентилятором. Несмотря на наличие всего-лишь 3-х теплотрубок кулер справляется с нагрузкой до 190Вт.

Цена - 2000руб

H5 Universal Прекрасный кулер для игровой системы на i5 8-12 поколений - он просто проглатывает все тепло от процессора. Из коробки поддерживает сокеты :АМ3/АМ4/АМ5/115Х/1200/20хх. Для установки на сокет 1700 нужно купить крепление DEEPCOOL EM072-MKNNIN-G-1.

Цена - 1800руб.

Deepcool

GammaxX 300 Данная модель в представлении не нуждается - один из лучших для офисников и "кулеров на первое время". Крепление на сокет 1700 в комплекте. Цена - 1100руб.

AS500

Один из лучших однобашенных кулеров на текущее время. Комплект полный но без поддержки сокета 1700.

Цена - 3500руб

Lucifer v2

Данный кулер тоже не нуждается в представлении. Комплект полный, в том числе и крепление для сокета 1700. Прекрасно выступает в роли пассивного радиатора, справляясь с нагрузкой до 100Вт (в полном пассиве).

Цена - 3500руб

ID-Cooling

SE-224-XT Basic До некоторого времени это был лучший бюджетный кулер. Для желающих могу добавить второй вентилятор.

Цена - 1600руб. Со вторым вентилятором - 1800руб.

Zalman

CNPS10X Optima Родной вентилятор Оптимы "немножко утерян". Кулер прекрасно подойдет как для старых сборок, так и для игровых ПК на и5-12400/Р5-3600(5600). Крепления для АМ4, а также винты и бэкплэйт для установки на 1700 в комплекте.

Цена - 1800руб

CNPS17X Экземпляр от производителя. Комплект полный. Лучше всего себя показывает на процессорах 4-11 поколений. И особенно хорошо выступает на больших процессорах (сокет 20хх).

Цена - 2600руб.

В этой категории представлены кулеры с почти ультимативной производительностью, а некоторые из моделей еще и могут подчеркнуть ваш статус и безупречный вкус!

Deepcool

AK620 Брал в Е2Е4 для сравнительных тестов с РА120. Комплект полный, но без поддержки сокета 1700.

Цена - 4000руб

ID-Cooling

SE-207-XT Advanced Экземпляр "позаимствован" у Jordan-а. Комплект полный (но коробка у кулера хлипкая!)

Цена - 3000руб

Jonsbo

HX7280 Экземпляр "позаимствован" у Jordan-а. Комплект полный. Лучше выступает на процессорах с большим кристаллом (10-11 поколение и сокет 20хх).

Цена - 5500руб

PCCooler

G6 BK Экземпляр отJordan-а. Комплект полный. Двубашенный аналог Залмановской 10й Перформы (только шумнее).

Цена - 2200руб

Thermalright

Frost Commander 140 Самый первый экземпляр "Дедушки Мороза" на территории СНГ! Комплект полный. Добавлены крепления для сокета 1700.

Цена - 5500руб

Peerless Assassin 120 Экземпляр от Thermalright. Комплект полный. Добавлен комплект для установки на сокет 1700. Основание ровное.

Цена - 4000руб

Scythe

Fuma 2 Комплект полный, без поддержки сокета 1700. Один из лучших компактных суперкулеров. Нешлифованный (горб по центру основания).

Цена - 5000руб

Phanteks

PH-TC14PE

Большой Фантекс. Цвет - белый. Комплект полный, но без поддержки сокета 1700.

Цена - 4000руб

Noctua

NH-D15



Комплект полный, но без внутренних коробок. Есть крепление на сокет 1700 (отдельной опцией).

Цена - 5500руб. Крепление на 1700 - 1500руб.

Здесь находятся кулеры для тех, кто знает для чего они нужны и как, а главное куда их устанавливать. Цена этих экземпляров вторична, учитывая тот факт, что их выпускают небольшими партиями.

Noctua

NH-P1

Неплохой пассивный радиатор. Продается в комплекте с вентилятором. Без поддержки сокета 1700. Вентилятор почти бесшумный.





Цена комплекта - 10000руб

Phanteks

PH-TC14S Компактный кулер для mini-ITX, редкий как пони-единорог. В комплекте 3 пары скоб ( была одна пара). Достаточно эффективный - справляется с охлаждением Р7-5800Х и и7-12700.

Цена - 30000руб

NoFan

CR-80EH

CR-80EH на Asus Prime Z690M-D4 и i5-12400

Пассивный радиатор от корейского производителя, канувшего в лету. Вполне справляется с охлаждением современных процессоров с нагрузкой до 80Вт без дополнительного обдува.





Цена - 25000руб

По поводу интересующих вас экземпляров пишите в ЛС либо здесь - на Конференции, либо на Авито.