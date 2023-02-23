О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
В качестве введения
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В одной совсем неприметной заметке одного из трех Z меня привлек один комментарий :
Какой неумелый и очень жыррный наброс, однако. Скрин из статьи :
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Ложь на лжи и байт на комменты от бота из соцсети "для тех, кому за 60"... Как неудобно, однако... Кстати, дешевые лоты (4000-4500р) как правило выкупаются в течении первых часов и потом перепродаются за 5000-6000р тут же на Авито.
Это чтобы вы лучше понимали, какого уровня комментаторы обитают на Оверах и какой трэш вас ждет дальше. Так что берите закуску и чаек - мы начинаем.
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И начнем мы с "суперсовременного процессора АМД"
(можете погуглить, в каком году он вышел)
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Да, это о нем говорилось в данном абзаце, но как же это подорвало Pukanium красным нефанатам...
Из данных комментариев уже можно сделать вывод об уровне знаний как про процессоры, так и про системы охлаждения у данных индивидов.
Чтобы получить температуру в 38С (не забываем про дельту в 20С у датчиков АМД) при 900об/мин мне пришлось на Атлон х2 7850ВЕ поставить... Снеговик М-Т6. При этом загруженность процессора в Соло-режиме игры прыгала от 75 до 100%. По обоим ядрам.
Хотя раньше он охлаждался обычной Перформой 10Х+
А вот его сопернику - Е8600
потребовался всего-лишь Титан 35
Да, вот этот вот самый. Который обожает косплеить пылесос "Прогресс" на максимальных оборотах. Но обороты также были зафиксированы на 900об/мин.
А главное, нам нужно помнить, что процессоры Интел чрезмерно горячие :
Киберпанк 2077,1080р/Мах и какие-то жалкие 55С при 900об/мин у 6-трубочного кулера... Райзен 5000/7000 о таком могут только мечтать. "А если включить трассировку?!" Температуры подскочат незначительно - до 60С. У Райзен 3600/5600 это рабочая температура под SE-224-XT, при 1300об/мин. Это вам не прохладные 84С у 5800Х !
Да и сама Лиза Су сказала, что 95С для Райзен 7000 - это теперь норма!
Не знаешь всех тонкостей - не лезь в комментарии
В чем разница между этими двумя ПК ни один из комментаторов так и не догадался. ПК на Интел - выполнял роль сервера 1С на 5 рабочих мест (да, попробуйте это просто принять и осмыслить), в то время как ПК на А320 - это "кассовый" компьютер, который подключается к серверу, на котором установлена База. А зачем тогда ЖД? Да, действительно, зачем ?! Ведь только умственно одаренные используют Архивацию и восстановление из копии, а тру-юзвери ничего не архивируют! Мы же не лохи, верно ? И да, говоря про новый ПК я имел ввиду что там вся начинка абсолютно новая ( у меня на работе всегда есть в запасе ЖД и ССД, на всякий пожарный). А 1С у "миньона" - на ССД. И да - 15мин установки с ССД - это рекорд.
Если программа установки не обнаружила на дисках существующую Базу( вы не указали путь к существующей Базе), то обычно создается Демо-версия Базы. И да, есть еще одно "но", почему АМД - фуфло. В ПК на Интел оба накопителя - 3.5" ЖД, но он все равно был быстрее. Просто попробуйте это переварить. Да, пилюлька горькая, но проглотить ее придется.
Горе-комментаторы
Вот с боксовым кулером у АМД(тем что несколькими снимками выше) проблем нет, да и быть не может - у него сила прижима никакущая. А ты попробуй на его место поставить какой-нибудь суперкулер весом за 1 кг, да еще и с плоской подошвой. Вот тогда и начнется "веселье". Тебя Мишаня почитать - "память не та, настройки не те, накопитель не тот" и сразу становится понятным, ПОЧЕМУ Интел загреб себе огромную долю корпоративного рынка. Банально не нужно выносить себе мозг. Хоть дерьмо поставь, вместо модулей ОЗУ - сборка на Интел будет работать - это вам не привередливая АМД. И чхать Интел хотел хотел на тип накопителя (и его марку) - сожрет любой, какой поставишь. Пеньки и Святые Целероны - самые неприхотливые процессоры для офиса, которые охлаждаются пердежом, отрыжкой и чиханием офисных работников, чего нельзя сказать про продукцию "бохоподобной" АМД.
И да дорогие читатели, надеюсь ви таки заметили, что Михаила уже с нами давно таки нет в комментариях - наверное у него появилось весьма много неотложных дел по обслуживанию систем на АМД, но мы таки будем верить в лучшее - шо ему таки повезло с заказами.
Ой вэй, брать GT710 в то время, когда за те же шекели можно было взять GT1030 GDDR5? Да вы гений сборки ! Теперь понимаю, почему вас больше нет с нами в комментариях :)
Обратите внимание, эти горе-комментаторы считают, что 70-75С для 1080Ти - это норма.
Киберпанк 2077, 4К/Ультра и всего-лишь 58С. Может кому-то нужно поучиться настраивать систему охлаждения не только видеокарты, но и своей "железной коробки" ? У нас на Конференции в этом могут помочь.
Immortals Fenyx Rising - 4К/Самые Высокие - и только 57С. В игре - 54-56С. И это с учетом, что видеокарте было 3 года ( на момент тестирования) + она ни разу не вскрывалась для обслуживания.
Для сомневающихся - температуры процессоров в стоке (можно получить и еще меньше, если сделать даунвольт/ курву). Кулер, использовавшийся для охлаждения
Вентилятор был зафиксирован на 900 об/мин.
Vega7 и Vega VII - это таки 2 большие разницы, как говорят на Привозе. И если быть более точным, то Radeon VII - это Fury X 3. Ты ведь не будешь отрицать тот факт, что начало HBM-видеокартам положила R9 FuryX ? Вега 56 и 64 - это уже второе поколение, а Радеон 7 - третье. Я помню когда мне назвали цену Fury X, которой я весьма интересовался (технология НВМ-памяти весьма интересна, но мне уже в 2015г, после изучения документации стало понятно, что она осядет в серверном и проф сегментах), то я сразу ответил
Отдавать 1000$(55-60т.р.) за видеокарту с 4Гб видеопамяти (980Ти в тот момент можно было взять за 38-42т.р., а мой комп обошелся мне в 1350$).
И таки обратите внимание, что есть Райзен 7700(Х) и есть Интел 7700К - ни разу не путаница :)
Ну зачем же так долго ждать, сейчас Ангелы вас к нему проводят. Вы только не убегайте далеко - а то там бессовестные Суккубы пасутся, оприходуют вас мигом.
В таком случае видеокарты от АМД вообще не рекомендуются к покупке : все встройки в материнские платы от АМД, а также дискретки от АМД для ноутов были отвальными, HD2000-4000, HD6000-8000, R7-R9, семейство Fury X, RX5000-6000. Но это ведь не так много, как у Нвидиа, не так ли ?
Графика Nintendo Switch - Nvidia Tegra (переделанный мобильный чип Maxwell 900-й серии) который выдает картинку лучшую, чем ПС4/ПС5. А если учесть, что у Нинтендо САМАЯ огромная библиотека игр + самая большая доля рынка в Японии - АМД пролетает как фанера над Киото.
Когда я приобретал Z97-K в 2014/15гг, то сразу было понятно, что вставить 4790К я в нее могу, но вот разогнать - только ОЗУ. Разгон флагмана Хасвелл эта плата не потянет без принудительного обдува VRM. Я знаю, что юзербенчмарк у нас не жалуют, но именно в нем я и увидел подтверждение своих догадок :
1) Z97-K,4790К 4.8 + 8Гбх2 1866МГц сл 11,Samsung 870 nvme, 1080Ti (BY)
2) Z97-K,4790k 4.4 + 8Гбx2 2400MHz cl 10,OCZ Vertex 460A, Samsung 860 EVO + 3HDD, 1080Ti (моя система)
по производительности моя система в тестах Юзербенчмарка обошла систему 1 на 20%. Было это лет 5 назад. Дальше думайте сами :)
На моей X470 Gaming plus, на которой я проводил тесты с Р7 Про 3700 и Р7-5800Х тоже 4 удвоенные фазы. Но 180Вт от 7нм Райзен - это как 300Вт от Хасвелла.
Качество софта определяет не цветастая обертка, а возможности тонкой настройки. И вот с этим у Нвидиа все хорошо. А для даунвольта и тонкой настройки видеокарт Aфтебернер+RTSS все еще остается бессмертным сочетанием. И лучшим для любого пользователя. А Ваттман в дровах АМД работает через всем известное место. Точнее он просто не работает.
Уж если такой Красный Проповедник, как Мадам Чимбалина в крайней степени бешенства от качества софта АМД, то стоит ли об этом заикаться простым смертным ?
Маленький десерт. Вот тут я задавал вопрос про новый корпус с горизонтальным расположением материнской платы :
Одни тупо ржут, другие предлагали резать корпус тупой бензопилой - вот вам и отслеживание новинок корпусостроения на Оверах...
И да, в корпусах у меня недостатка нет
Это только часть моих "железных коробок". И повод, чтобы узнать истинные настроения и интересы аудитории.
А в чем таки проблемы ? Лично мне вот, к примеру и 8800GTX все еще хватает, а ведь карте уже 16! лет.
Вместо заключения
Если бы ты знал, СКОЛЬКО фэйспалмов я словил, глядя на то, как растет счетчик просмотров...Хотя вроде просто поделился своими впечатлениями... А сделаешь обзор на новинку системы охлаждения - не более 3-4 тыс. просмотров. За квартал. А тут за 2 дня - 200к просмотров. "Это техно-портал! Нам нужны техно-статьи!" Звездеж и провокация. Срач им нужен и ничего больше. Но кто же в этом сознается...
Об этом я узнал уже после Нового Года, причем значительно позже - где-то в феврале. А теперь представьте СКОЛЬКО Герыч поднял на нефанатах АМД :) Вот когда о нас напишут западные ресурсы - это уже будет что-то с чем-то. И таки да, в этом видосе наш портал не один раз назвали "срачепомойкой Всея Рунета". Как думаете - почему ?
Ну, тут даже и комментировать нечего.
На окраине Москвы
Прямо возле МКАДа
Есть уютненький такой
Филиальчик Ада
(угадавшему - пирожок от Модератора)
И помните, что
П.С. Ну а скоро выйдет статья про "подбор суперкулера для современных шестиядерных процессоров". Ну или что-то типа того.
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