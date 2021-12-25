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Немного истории

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Мое знакомство с продукцией АМД началось в совсем недалекие, а точнее в весьма близкие 1995-97гг, в одном магазине электротехники, где помимо компьютеров на Интел, были и их бюджетные копии от АМД. Последним компьютером на АМД на тот момент у нас был ПК на 939 сокете, на ASUS A8N-E с процессором Athlon 3200+ и видеокартой 6600. Даже в стоке это был очень "прохладный " компьютер, для стабильной работы которого приходилось открывать боковую крышку. Параллельно с ним в магазине трудились пк на Pentium-lll 800 и 1000МГц. Жизненный цикл 939-го закончился в 2015г и тогда мы думали что все, больше мы не увидим пк на платформе АМД в магазине никогда.

Но мы ошибались...

Посредственная производительность в играх

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В сравнении с опытом на Интел, он оказался "нейтрально-разочаровывающим".

Начиная с 2004 по 2013г у меня был "небольшой" перерыв в общении с ПК. К системам на АМД я вернулся в 2016г.

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За прошедшие 5 лет я "перещупал" все платформы и почти все процессоры, начиная с АМ2 и заканчивая АМ4. Исключение пока что составляет платформа TR4.

В целом можно сказать, что раньше АМД делала "бесплатные кипятильники" - для того же Атлон64 7850ВЕ потребовалась преснопамятная Перформа + - предыдущий кулер (Гаммакс 300) "врезал дуба" за 8 мес работы на этом атлоне, да и нормальных температур обеспечить не мог (65-67С в среднем). А вот с 10-й Перформой удалось получить желаемые 42-46С при максимальной нагрузке.

Компьютер на ФХ - неплох в качестве подарка, а вот целенаправленно собирать такой с новья - ну такое себе( ни производительности, ни энергоэффективности). Но в качестве эксперимента, да и в целом изучения возможностей АМД мне пришлось погрузится в его "пучины" (как вспомню - вздрогну). Что тогда, что сейчас любой Пентиум будет лучше в играх.

2700Х - в целом он был хуже 4790К, про сравнение с 6850К/6900К лучше и вовсе не заикаться (не его уровень). Только в Киберпанк 2077 смог немного обойти 4790К - это единственная игра, где ему это удалось. Во всех остальных он проигрывал старичку El Diablo с жутким треском.

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3700Про - это просто +10-15% к 2700Х. Для игромана - бессмысленная трата денег. В некоторых играх догоняет Хасвелл, но до Броадвелл-Е ему далеко. Зато его можно несколькими щелчками превратить в шикарный нагревательный элемент мощностью в 180Вт ( не пытайтесь понять КАК - просто поверьте на слово).

3300Х - просто нечто за 9-15т.р. Процессор с производительностью стокового 4790К, но на 7нм. Один из лучших нагревательных элементов, что попадались Автору.

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На платформе AGP, к сожалению, выбирать не приходится, там только одна более-менее вменяемая карта - HD3850 AGP ( если не искать Тру-AGP карты для ретро-сборок). Но даже на нее пришлось искать "холодильник", чтобы снизить температуры с 74С до 35-40С

Также пришлось поступить и с HD5850 - в результате температуры упали с 80С до вменяемых.

С RX460 Nitro и RX580 Nitro+ мне пришлось вспомнить про бубен

при подборе драйверов для нормальной производительности в играх.

При опыте с Вегой 56 от Асус пришлось не только бить в бубен

Установка драйвера на Вегу 56 завершена но и вспомнить опыт некромантии ("Подчинись моей воле!!!")

Этот опыт мне потом пригодился при работе с АМ4. "Сюрпризы" в офисе В 2021г неожиданно вышел из строя кассовый ПК на Н81. На замену ему (за 4-5ч) был собран и введен в строй ПК на А320+Athlon 200GE Хотя компьютер и оказался новее, но вот в производительности он уступал "старичку" Установка 1С Предприятие : Управление Торговлей у него заняло...15мин, в то время как компьютер на G3250 справлялся за 3-5. И сразу же появились периодические подлагивания при работе в системе. Техподдержка 1С после знакомства с возможностями данного ПК задала один вопрос : "Что это за УГ ?" На "вправление мозгов" ушло 4ч. Зато "сэкономили". На самом деле пришлось брать это АМД потому что Интел не было в наличии. Материнскую плату пришлось менять - первая на А320 от Асрок оказалась бракованной - не работали USB. Точнее они работали, но хаотично - "угадай какой порт будет работать ч/з 2-3 минуты" - это выбесило даже спокойных и многое повидавших сервисменов ДНС. Вечные баги в софте К примеру для моей платы начального уровня MSI выпустила 21 версию BIOS. Согласен - ничтожно мало. В то время как для Z97-K их всего 4. Достаточно вспомнить "стабильный" Raptr (программу для захвата и стриминга от АМД). Воспоминания о нем у автора только нецензурные. Да и сейчас захват изображения - ReLive не отличается качеством и стабильностью - на 1440р/2160р вообще ловить нечего - тупо может зависнуть и выкинуть из игры. Про качество драйверов и перегруженность интерфейса лучше вообще не вспоминать - ПО от АМД это пожалуй единственное ПО, которое способно нагрузить ЦП на 3-6% (если вы не отключили "красивости" в интерфейсе Каталиста..ой, тьфу, Адреналина. Хотя какая к черту разница ?

Неприспособленность к тестам

Красота-то какая! Лепота! Вырвать процессор из сокета ? Да как 2 пальца! Его нужно было покрутить ? А как тогда снять отпечаток ? Воспользуйся шлицевой отверткой ! А как это сделать если идет съемка вживую и снимать кулер надо в корпусе ? Да и времени в обрез.

Повредить сокет, особенно при тестировании в пассивном режиме - проще простого. Причем не просто повредить, а можно даже вырвать сам сокет и не заметить этого. Да и убить процессор можно очень легко. И именно в этом главный недостаток PGA-сокета. Даже фиксаторы от фирм производителей систем охлаждения не дают 100% гарантии, что вы не выдерните свой процессор при снятии кулера с цп для снятия отпечатка. И это основная причина, почему АМ4 - редкий гость как тестовая платформа. Слишком много геморроя. За время тестирования (протестировано около 42 кулеров) у меня раз 8 вырывало процессор и раза 3 при установленном фиксаторе. Представьте как икается инженерам АМД в такие моменты.

Итоги ?

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Современная платформа АМД - это в первую очередь платформа для тех, кто трясется над каждым центом в счетах за электроэнергию и кому неважна производительность и стабильность системы.

Для тех, кто предпочитает отношения с железом отношениям с противоположным полом.

Для тех, кто любит красивые цифирьки в бенчмарках.

Для тех, кто любит выяснять отношения на форумах.

А для всех остальных есть Интел. И "китайский" Зион.

P.S. На самом деле АМД нужно для того, чтобы антимонопольщики не проедали плешь Интел и Нвидиа. А также для "коррекции" цен на рынке (если хоть кто-то в это еще верит).

Выбери свою сторону, но выбирай с умом. И помни - Темный Властелин любит Красных Кисок.