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Вот скажите - у вас такое бывало : вроде и купишь удачно вещь, но жизнь все равно тебе кинет какую-нибудь подлянку.

Как вы знаете, недавно наступила очередная "криптозима" (хотя точнее будет сказать "крипто ледниковый период" ). И присматривая себе замену для своей старушки 1080Ti Strix, однажды наткнулся на одно очень вкусное предложение - MSI RTX3080 Suprim за...70 000руб. Большинство ритейлеров за эти деньги предлагали на тот момент либо отстойные варианты 3080, либо посредственные 3070ti. В общем, недолго думая я предзаказал "малышку". В итоге она обошлась мне в ту же сумму, что и 1080Ti 4.5 года назад - 67500 (да, это с учетом бонусов).

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И коврик для боевого грызуна за 900рублей в подарок !

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Как и подставка под видеокарту за 300 рублей.

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Как вы видите - "корова" знатная, особенно на фоне 1080Ти, которая на ее фоне выглядит просто мидловой карточкой.

А вот и подарочек птицы Абломинго - установить "новинку" в Cooler Master HAF XB EVO оказалось невозможным, а курочить прекрасный корпус болгаркой-автогеном (не будем тыкать пальцем - это неприлично) лично я считаю проявлением варварства.

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"А много не хватило та ?"

Да совсем немного - какие-то жалкие 3.5см.

"Да купи новый корпус! Делов-то!"

Если вы знаете модели корпусов с горизонтальным расположением МП и под МП АТХ/Е-АТХ - пишите в комментариях. Thermaltake Core P7 не предлагать! (его даже на тележке тащить то еще удовольствие).

"А почему 4080 не стал брать ?"

Вы размер этого бронтозавра видели ? Рядом с ней 3080 - как 1030 напротив 1080Ти. Да и игр, где потребуется 4080/4090 мы не увидим в ближайшие 10 лет точно.

А вот еще одна причина, почему я не стал ждать 4080 и не буду приобретать АМ5. Это еще не окончательный вид графика и нет, я не ошибся - и5-12400 4.0 с озу 2400МГц оказался быстрее, чем р7-5800Х 4.8 и тем более, чем р7ПРО 3700 4.2. Помните шутку про процессорозависимость РТХ3000?

Кстати, еще одна причина, почему я точно не буду брать АМ5

Стартовая цена Х670 у нас в рознице начинается от 500$. Никто не хочет обновиться ?

Как видите, ДНС умеет удивлять. Вот только несколько дней назад этот телефон продавался по акции ценой в ... 19тыс.руб.

Именно эта дешман-звонилка заменит старушку Nokia 5800X XpressMusic (на которую я делал снимки для статей).

Скоро выйдет большая статья с тестированием в Дьябло 3 (в стиле Феникса). Вам понравится. Именно над ней сейчас и идет работа. Если кратко - то она охватывает платформы ДДР1-ДДР4, также в этой "маленькой работе" приняли участие 6 видеокарт - 3 АМД и 3 Нвидиа.

А после нее я вернусь к "Авроре".

А пока - готовьте помидоры, тухлые яйца и тряпки . Они вам еще пригодятся.