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Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом

Учимся собирать и экономить с умом. Некоторым "сборщикам" это руководство понравится.
[ ] для раздела Блоги
13
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
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  Всем вам известна поговорка - "Критикуешь - предлагай!". Эта заметка задумывалась как статья в данном стиле, на нее меня натолкнули две части "Сборка за 70 тысяч". Давайте сделаем наши "сборки за 60 тысяч".

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RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

 Вот здесь автор цикла прав - иногда лучше жевать, чем говорить

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ибо 13200руб, что просят в ДНС за 12400 это куда дороже, чем 14400 на Али...Уже экономим 1200 шекелей + имеем местную гарантию...

и как вариант

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 для поклонников Хуананов. Но уже с местной гарантией!

И автор берет помойное "зверье", но при этом игнорирует топовые Ренегаты (в прошлом вы их знали как HyperX Predator)

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 на создание данного видео я затроллил Герконыча несколько стримов назад (а вы думали, что я только вам тут хвосты поджигаю ?). Набор памяти, который я использовал в прошлогодней сборке для своей знакомой хоть и на чипах Hynix C/D, но в целом куда бодрее, чем Микрон Е и Самса "Бидон". Что для некоторых стало неожиданностью...Именно с ними Р7-2700Х смог обойти Р7-3700Про с памятью Баллистикс АЕS еще первых завозов.

 Хотите купить хороший товар с хорошей скидкой ? Заглядывайте в категорию "Уцененные товары". Иногда там можно найти товары у которых "Плохая упаковка" и поэтому они имеют дисконт в 30-40%. Или небольшой деффект, который не особо влияет на функционал. Видеокарты после майнинга тоже попадаются - я так брал РХ588 Нитро+ за 8т.р. - 3 года работает без нареканий. РТХ3060 со скрина мне обошлась всего-лишь в 22000р  ( это с учетом примененных бонусов), а без бонусов - 26000. И да, она после майнинга но без проблем. Гарантия - 14мес. Сейчас 3060-12 за 22000 в ритейле вы не купите. Только на Али и китайский подвальный нонейм. И без гарантии.

Аэрокул за 3500 или ФСП  за 5100? Какой сложный вопрос !

 Тогда уж лучше Термалтейк за 4700 - к нему куда больше доверия, чем к Аэрокулу, да и КПД  у него повыше, чем у предложенных выше гуделок. А Систем Пауэр 9  иногда гудит вентилятором (у меня в сборках побывало несколько таких, лучше уж чистокровный ФСП).

Корпус для системы :

Приобрел на распродаже за...3500руб. А вот в Регарде/Онлайн-Трейде вам бы пришлось выложить за него 8000-8500руб. Да здравствуют железные распродажи! Только женщинам о них не говорите...

И как вариант

Еще вариант - купить на Авито за 500-1000р. Я например так приобрел там Thermaltake Spacecraft VF-1 всего-лишь за 800руб!

 И это отличный корпус для горяченьких систем, особенно для АМД. Мой предыдущий корпус данной модели уехал в Санкт-Петербург года 4 тому назад с системой FX-8310+GTX970 Strix.

Накопители :

и

 Да, это Кингстон А400 - 4800р за 1Тб. Самое оно под игры.

"Не держите все яйца в одной корзине"

Ах да, еще охлаждение для 12400..

Ну тут подойдет любой кулер на 4-5 теплотрубок - хоть тот же SE-224-XT за 1200руб. Или старушка Перформа 10Х+  - это уже на ваш вкус и цвет( крепеж для нее - 200 рублей в ДНС).

По итогу у нас вышло 68 394 руб за все.

Но обратите внимание КАК считает аффтор - он не учитывает цену накопителя  - ведь он же бесплатный! Наверное автор их сам клепает :) А винду и игры устанавливает на Эфир.

 Мой савет вам - не стесняйтесь пользоваться бонусной программой и "Уцененными товарами" - и тогда вы значительно расширите для себя количество доступных вам товаров по очень привлекательным ценам.

Вариант №2 - сборка на сокет 1200

Ой, ну вот только не надо пытаться делать мне нервы. Сокет 1200 - вполне резвый и актуальный, я ведь вам не на 775-м или 478-м предлагаю. Не так ли ?

Процессор : - i5-10400. На Авито можно найти даже новым за 7000-8000 рублей(главное успеть забрать его первым!) К слову недавно в моем городе распродали партию 10400f по цене 7200р за штуку! Уходили ка горячие пирожки!

 В качестве основы возьмем данную материнскую плату - под наш 10400 ее за глаза.

 Все остальные компоненты (ОЗУ, БП, Видеокарта, корпус, накопители и система охлаждения оставим без изменений из предыдущей "сборки").

Как видите - и в России можно дешево собирать, если "клювом не щелкать". И некоторым комментаторам стоит помнить, что большинство собирает ПК "для поиграть", а не для того, чтобы жыпегами в комментариях мериться. А для этого в качестве основы вполне сгодится и предыдущий сокет Интел.

Однако скоро увидимся.



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