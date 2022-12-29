Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
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Всем вам известна поговорка - "Критикуешь - предлагай!". Эта заметка задумывалась как статья в данном стиле, на нее меня натолкнули две части "Сборка за 70 тысяч". Давайте сделаем наши "сборки за 60 тысяч".
Вот здесь автор цикла прав - иногда лучше жевать, чем говорить
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ибо 13200руб, что просят в ДНС за 12400 это куда дороже, чем 14400 на Али...Уже экономим 1200 шекелей + имеем местную гарантию...
и как вариант
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для поклонников Хуананов. Но уже с местной гарантией!
И автор берет помойное "зверье", но при этом игнорирует топовые Ренегаты (в прошлом вы их знали как HyperX Predator)
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на создание данного видео я затроллил Герконыча несколько стримов назад (а вы думали, что я только вам тут хвосты поджигаю ?). Набор памяти, который я использовал в прошлогодней сборке для своей знакомой хоть и на чипах Hynix C/D, но в целом куда бодрее, чем Микрон Е и Самса "Бидон". Что для некоторых стало неожиданностью...Именно с ними Р7-2700Х смог обойти Р7-3700Про с памятью Баллистикс АЕS еще первых завозов.
Хотите купить хороший товар с хорошей скидкой ? Заглядывайте в категорию "Уцененные товары". Иногда там можно найти товары у которых "Плохая упаковка" и поэтому они имеют дисконт в 30-40%. Или небольшой деффект, который не особо влияет на функционал. Видеокарты после майнинга тоже попадаются - я так брал РХ588 Нитро+ за 8т.р. - 3 года работает без нареканий. РТХ3060 со скрина мне обошлась всего-лишь в 22000р ( это с учетом примененных бонусов), а без бонусов - 26000. И да, она после майнинга но без проблем. Гарантия - 14мес. Сейчас 3060-12 за 22000 в ритейле вы не купите. Только на Али и китайский подвальный нонейм. И без гарантии.
Аэрокул за 3500 или ФСП за 5100? Какой сложный вопрос !
Тогда уж лучше Термалтейк за 4700 - к нему куда больше доверия, чем к Аэрокулу, да и КПД у него повыше, чем у предложенных выше гуделок. А Систем Пауэр 9 иногда гудит вентилятором (у меня в сборках побывало несколько таких, лучше уж чистокровный ФСП).
Корпус для системы :
Приобрел на распродаже за...3500руб. А вот в Регарде/Онлайн-Трейде вам бы пришлось выложить за него 8000-8500руб. Да здравствуют железные распродажи! Только женщинам о них не говорите...
И как вариант
Еще вариант - купить на Авито за 500-1000р. Я например так приобрел там Thermaltake Spacecraft VF-1 всего-лишь за 800руб!
И это отличный корпус для горяченьких систем, особенно для АМД. Мой предыдущий корпус данной модели уехал в Санкт-Петербург года 4 тому назад с системой FX-8310+GTX970 Strix.
Накопители :
и
Да, это Кингстон А400 - 4800р за 1Тб. Самое оно под игры.
"Не держите все яйца в одной корзине"
Ах да, еще охлаждение для 12400..
Ну тут подойдет любой кулер на 4-5 теплотрубок - хоть тот же SE-224-XT за 1200руб. Или старушка Перформа 10Х+ - это уже на ваш вкус и цвет( крепеж для нее - 200 рублей в ДНС).
По итогу у нас вышло 68 394 руб за все.
Но обратите внимание КАК считает аффтор - он не учитывает цену накопителя - ведь он же бесплатный! Наверное автор их сам клепает :) А винду и игры устанавливает на Эфир.
Мой савет вам - не стесняйтесь пользоваться бонусной программой и "Уцененными товарами" - и тогда вы значительно расширите для себя количество доступных вам товаров по очень привлекательным ценам.
Вариант №2 - сборка на сокет 1200
Ой, ну вот только не надо пытаться делать мне нервы. Сокет 1200 - вполне резвый и актуальный, я ведь вам не на 775-м или 478-м предлагаю. Не так ли ?
Процессор : - i5-10400. На Авито можно найти даже новым за 7000-8000 рублей(главное успеть забрать его первым!) К слову недавно в моем городе распродали партию 10400f по цене 7200р за штуку! Уходили ка горячие пирожки!
В качестве основы возьмем данную материнскую плату - под наш 10400 ее за глаза.
Все остальные компоненты (ОЗУ, БП, Видеокарта, корпус, накопители и система охлаждения оставим без изменений из предыдущей "сборки").
Как видите - и в России можно дешево собирать, если "клювом не щелкать". И некоторым комментаторам стоит помнить, что большинство собирает ПК "для поиграть", а не для того, чтобы жыпегами в комментариях мериться. А для этого в качестве основы вполне сгодится и предыдущий сокет Интел.
Однако скоро увидимся.
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