Как я познал киберсекс
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Все началось с того, что меня попросили собрать в подарок племянникам пару компьютеров (из того железа, что у меня в загашниках). И если с компьютером-консолью для парней
не возникло проблем, то вот с диффчачьим пк
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начались разного рода "сюрпризы".
Да, собирал на 1150, на В85, процессор - и5-4460 - все еще достаточно шустрый, если вам нужен мультимедиа-ПК, к тому же весьма холодный. Разница только в видеокартах (была) - у мальчишек это AFOX GT1030 GDDR5 2Gb, а у девчонки - GTX1630 от Gigabyte (может быть в этом и была проблема ?).
Первый сюрприз преподнесла 1630, после ее установки не было никакого увеличения производительности, в сравнении с HD4400, но вот когда в Героях 4 в учебной миссии в бою я получил слайд-шоу это уже заставило меня задуматься. И особенно насторожило, когда в меню Disciples ll я получил слайд-шоу + дичайшие фризы.
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В сервис-центре ДНС подтвердили проблему с видеокартой (во время тестовой нагрузки у них пропадало изображение), вернул деньги. Еще до ответа СЦ приобрел MSI GTX1050Ti LP
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"Ну уж с этой то проблем быть не должно" - скажут хором из зала. Наивные... VIDEO_TDR_FAILURE с уходом в перезагрузку по кругу. Для чистоты эксперимента : переустановка драйвера и даже запуск видеокарты на системе АМ4 не дали положительного результата. А вот после выключения системы температура текстолита с обратной стороны GPU была весьма высокой. И это несмотря на двухвентиляторную систему охлаждения (или она была косо собрана и не контактировала с графическим процессором ?). В любом случае я не стал лишать себя гарантии и отдал решение сей головной боли снова сервису ДНС. Сейчас в ожидании ответа.
А на замену я взял снова AFOX GT1030
И проблема почти сразу ушла.
"Надо было брать Радеон и не заниматься садомазохизмом!" - скажут знатоки из зала. И какой же именно ? R7 240 или RX550LP ? А может RX6400, ну тот самый, что для PCI-E4.0?
"А еще лучше - нужно было собирать на R7-5700G!Там встройка мощнее, чем GT1030!" - вот только две GT1030 мне вышли в общей сумме в ... 9000 рублей, а R7-5700G дешевле 20000 фиг найдешь.
Да и данные "сетевые карты" позволяют нам играть в игры с 30-60фпс на средних настройках в разрешении 1920х1080.
30фпс в Дед Спеце ровные, без просадок.
Подобный набор игр я сделал для парней
А это - для их сестренки.
Пусть детишки приобщаются к хорошим играм.
В целом качество комплектующих конечно же "радует", но хорошо, что сервисы все еще выполняют свою работу. А компьютеры уже уехали к племянникам...в Крым.
Пишите про свои опыты "киберсекса", а также про свои любимые игры, которые крашили вам железо.
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