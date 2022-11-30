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Сегодня у нас очень необычная статья. Точнее совсем необычная. Сначала мы рассмотрим КАК изменялся стиль общения в комментариях к статьям на Оверклокерс.ру, а после разберем самые распространенные Мифы и Легенды "Красных Кисок".

Эволюция общения в комментариях

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Примерно такой картинкой можно охарактеризовать общение в комментариях в период 200х-15гг. Споры и несогласия во мнениях конечно же были, но пользователи предпочитали не переходить рамки Правил Конференции, чтобы не быть поставленными в угол на горох :

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Некоторое время спустя в комментариях добавили возможность авторизации по соцсетям, при этом отключили модерацию на основании Правил Конференции. И общение сразу заиграло новыми красками :

Да, в комментариях все еще попадались адекватные люди, но были и те, кому без срача жизнь была не мила. Каждый из вас сможет привести целый список этих "героев". Но как оказалось впоследствии - это были только цветочки. 24 февраля 2022г полностью изменило картину в комментариях :

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Просто представьте себе, что в отделении для буйных прорвало канализацию. Представили ? Так вот, начиная с февраля и в течении полугода, в комментариях была примерно такая картина. Последние 3 месяца идет отлов "особо активных", несмотря на то, что они пытаются мимикрировать.

Вернется ли общение к уровню нулевых ? Скорее нет, чем да. С куда большей вероятностью стиль общения откатится к периоду 2016-21гг.

И помните - ваши комментарии это отражение вашего уровня развития и отношения к окружающим.

Легенды и Мифы

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Миф №1 : У АМД самая длительная поддержка

Внимательно прочитайте два эти скрина - их содержание взаимоисключает друг друга. У АМД действительно "длительная" поддержка, особенно в принятии решений об этой самой поддержке. Начнем с начала :

На фото динозавр - Asus M2N-Sli Deluxe, материнская плата на сокет АМ2, вышедшая еще в 2006г. Так вот, эта плата из бюджетного сегмента имела лучшую поддержку, чем большинство плат АМ4 на текущий момент. К слову для своей X470 Gaming plus я получил рабочий биос для Зен2 лишь в июне 2020г, и это при том, что Зен2 были анонсированы в сентябре 2019г - биос 7B79vAG (2019-11-12) лишь позволял опознать процессор Зен2, но не запустить с ним систему и только с выпуском 7B79vAH (2020-06-16) стало возможно использовать поколение Зен2. Своевременная поддержка, не так ли ? А если еще вспомнить косяки с алгоритмами у Зен2... И это на младших платах Х-чипсета. На платах В и А-чипсетов все куда грустнее :

Посмотрите, когда добавили поддержку Зен3 (Райзен 5000) - очень своевременно, не так ли ? Можно сколько угодно хэйтить Интел, но у них поддержка продукта идет прямо на анонсе этого продукта.

Помните историю с PCI-E 4.0 на платах 300 и 400 чипсетов ? Как АМД выпустила спецпрошивку, чтобы убрать возможность его использования ? Да, он тогда некорректно работал, но можно же было после отладки вернуть доступ к этой "фиче" ? Интел в свое время наоборот выпустила прошивку, позволяющую проапгрейдить PCI-E 2.0 в 3.0 - чему многие фанаты были рады.

И какой толк от такой "длительной поддержки", если за это время (4-6 лет) уже морально устареют сами материнские платы ? Для этого достаточно сравнить начинку и оснащение плат на Х370, Х570 и Х670-Е.

Миф №2 : Процессоры АМД энергоэффективней

Производительность на Ватт - это точно не про АМД.

Вы думаете, что подобные коллажи появились просто так ?

80Вт потребления в стоке у 5800Х в Киберпанке - "Да не, норм, у него же пакет 105Вт" - скажут нефанаты, а вот то, что 140Вт-ный и7-6850К в том же Киберпанке потребляет "всего-лишь" 42-45Вт, а и5-12400 - какие-то жалкие 34-36Вт при одинаковом фпс - это уже просто "дикий жор". К примеру - 2700Х и 3700ПРО потребляли в играх не более 60Вт, а 12700К "жрёт" не более 50Вт. Но Райзен все равно энергоэффективнее!!!

Миф №3:Процессоры АМД самые производительные

Глядя на эти опусы "нищих амудодятлов" (а по другому и не скажешь) так и хочется спросить авторов :

Первый сравнивает рандомную систему с рандомными значениями в АИД-е. Второй - сравнивает систему Р7-5800х+Вега 7 с рандомной системой на 11900К какого-то азиата. И после этого еще кто-то обижается на троллинг и токсиков в комментариях.

Ну-ну... К сожалению подобных тестов - большинство в Сети. Справедливости ради - 9900К на старте в РФ стоил 46-52К. В то время как 5800Х на старте продаж стоил 44-52К. А если вспомнить цену Райзен 1700 в 34-42 тыс.руб на старте по предзаказу...Но это уже с местной гарантией!

Помните шуточки про процессорозависимость РТХ3000? А ведь еще можно вспомнить про процессорозависимость карт семейства Fury (Fury / Vega / Radeon VII). Вот только "Красные Киски" предпочитают об этом не вспоминать.

Очень много слухов и легенд ходит о том, что производительность Райзен 1000 на уровне Кабилейк. Что тоже ересь :

Примерно вот так Сирёженька делаются подобные тесты. Перейдя по ссылке вы найдете много интересного, в т.ч. и сравнение старых процессоров с GT1030 :) . А что - вполне себе "игровая затычко-видеокарта". Если мы проведем сравнение по $/фпс, то процессоры амд будут аутсайдерами в данном показателе. А Царём Горы выйдет...12400 за смешные 10000-12000руб. За 5800Х(Х3Д) просят от 21000.

В 2019-20гг я проводил ради интереса сводное тестирование R7-2700X vs i7-6850K (к сожалению, скринов из бенчмарков не сохранилось, да я и не думал их делать для статей на тот момент). Но по факту - 6850K в тестах AIDA64 уступил 2700Х лишь в одном тесте - FP64 Ray-Trays, во всех остальных он обошел своего оппонента - и это с учетом того, что система с 6850К находилась в полном стоке, а у 2700Х память была в разгоне. С вопросами - "КАК?!" - обращаться к производителю и разработчику железа и ПО.

Миф №4: Собирать систему и апгрейдиться на АМД дешевле

Обратите внимание, что те, кто так радеют за "дешевый апгрейд", как правило собирают систему на "бюджетном" железе. Например - как на фото выше - материнская плата за 30-50к + набор ОЗУ с заниженными таймингами за 25-35к...Но это же недорого - "ссущие копэйки"... Тот же Ворворт в свое время покупал полутоповую ASRock Taichi, которая у нас в ритейле дешевле 25к не стоила. Вот только большинство комментаторов забывает, что абсолютное большинство сидит на Н/В или А/В материнках, как правило ценой до 8000р. И в этом массиве брак попадается весьма часто - за последние 4 года я вернул по причине брака 3 платы амд и 1 интел. Брак выявлялся сразу после покупки в течении 1-3 дней. И да - чем дешевле ваша материнская плата, тем ограниченнее у нее поддержка (о чем большинство конечно же умалчивает). И к слову - мой Р7-3700Про оказался с небольшим брачком - он наглухо заблокирован, а при попытке разгона памяти выше 3200МГц система сначала зависает, а потом перезагружается. У Интел такого вообще не припомню, за все 27 лет знакомства с ним.

Миф №5: Видеокарты и софт АМД лучше, чем у Нвидиа

Просто сравните эти два скрина - верхний с драйверами Адреналин 20.5.1, нижний - с драйверами Адреналин 22.5.2. Как вам концентрация ниггеров на квадратный пиксель ? Больше инклюзивности Богу Инклюзивности! На картах Нвидиа в Киберпанке такого еще ни разу не было. Даже странно как-то...

Два чая этому господину - он почти рядом с истинной. Опишу настройки, на которых примерно проводил свои тесты Олег из Ростова (НостальжиПК) :

1080р, Низкие-Средние, Плотность толпы - Низкая, FSR - Производительность.

Ну вы же не думали, что старушка РХ588 и вправду способна выдать 100+фпс в Киберпанке без шаманства ? Правда графика превращается в консольное мыло...

Миф №6: Комплектующие АМД дешевеют со временем

Ну-да, ну-да

Как вы можете видеть, материнская плата, которую я брал для опытов на старте продаж Х570, подешевела на целых +1500руб. А ведь это плата уровня Asus Prime, то есть плата начального уровня. В то время как Asus TUF Gaming Z690-PLUS D4, которая на старте стоила 28000руб, на текущий момент можно купить за 20000.

Мне она, с учетом бонусов, досталась за 16000руб. И что реально выгоднее ?

Миф №7: АМД - лидер серверных решений!

И это тоже ложь. Ибо на текущий момент лидер серверного рынка - Amazon, переводит свои серверы на процессоры собственной разработки 3-го поколения на архитектуре ARM - Graviton3E. А это означает, что выручка Интел и АМД в серверном сегменте сократится. Причем очень сильно.





P.S. К сожалению, нефанатам придется смирится с тем, что АМД сделала ставку на серверный рынок и большая часть выделенных ей производителями квот будет уходить именно туда. Доля АМД на потребительском рынке будет и дальше сокращаться, что неизбежно приведет к росту цен на комплектующие от данного производителя.

Ничего личного, только бизнес.





Не имеет значения, что вы выберете - Интел или АМД, Радеон или Нвидиа - просто не возводите из этого культ и не устраивайте пропаганду - уважайте себя и окружающих.

И напоследок - небольшой комикс о взаимоотношениях :

Да пребудут с вами Тепло и Спокойствие...Ну, надеюсь вы поняли...