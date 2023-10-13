Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
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- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Сводные характеристики
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Некоторые из вас зададутся вопросом - "Зачем делать тестирование кулера, который на текущий момент не протестировал только ленивый ?!" На самом деле в основе этого тестирования лежит... разрешение противоречий между тестировщиком и пользователями нашей Конференции, которые появились в результате тестирования данного кулера
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на платформах "сокет 1200" и "сокет 1151-2". Суть претензий проста - "Гидэ заявленные 280 уатт ? Покажы! Ткны!" А заодно мы оценим "потанцевал" данной системы охлаждения на... АМ4. Результаты нашей "экспертизы" будет окончательными и обжалованию не подлежат.
Упаковка и комплектация
Кулер упакован в глянцевую коробку из гофрокартона с цветной полиграфией. На упаковке перечислены особенности кулера
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такие как : пайка ребер к теплотрубкам и пайка теплотрубок и основания, поддержка актуальных сокетов.
На задней стороне приведены краткие характеристики кулера на английском языке.
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После открытия коробки (пломба отсутствует изначально) нас встречает лист пенополиэтилена.
Под ним в ванне из пенополиэтилена лежит радиатор с аксессуарами и вентиляторами.
Пакеты со скобами и крепежами запаяны, а вот с бэкплейтами и кронштейнами - нет.
Фиксатор для АМД процессоров подойдет только на платформу АМ5, для процессоров АМ4 он немного великоват и не обеспечивает равномерный прижим.
Радиатор
Радиатор кулера собран на шести 6мм U-образных окрашенных черной краской поверх никелировки. Каждая секция набрана 54 большими и 4 малыми ребрами толщиной 0.4мм и с межреберным расстоянием 1.6мм. Ребра радиатора - из никелированного алюминия, поверх которого нанесена порошковая черная краска (постучите по радиатору - и краска отлетит, царапается краска очень легко).
С боков радиатор загнут, для создания туннельного эффекта, а также собран замками в трех местах.
Декоративная накладка держится на радиаторе при помощи двух шурупов.
Как можете видеть, радиатор окрашен краской только снаружи. Верхние пять ребер пропаяны только частично.
Основание фрезеровано и хорошо отшлифовано - следы от фрезы видны глазом, но тактильно не ощущаются.
Основание у кулера горбатое.
Вентилятор
В комплекте идут два 120мм вентилятора, основанные на подшипнике с "магнитным центрированием". На оборотах до 1400 вентиляторы можно назвать условно тихими, но при оборотах выше 1500 вентиляторы становятся шумными. Noiseblocker eLoop (которые тоже с магнитным центрированием) значительно тише на максимальных оборотах (1500-2100).
Вентиляторы можно объединять в цепь, что избавляет нас от использования разветвителя. Второй недостаток вентиляторов - слишком длинный провод для вентиляторов ЦПУ-кулера (200+ мм это очень много, вполне хватило бы и 50-65мм).
Установка и совместимость
Сокет 1700
Установка простая и интуитивно понятная.
Кулер в сборе перекрывает все четыре слота оперативной памяти. Память с высокими радиаторами вроде Corsair Dominator несовместима с данным кулером.
Кривое основание кулера не позволило получить хороший отпечаток на i7-12700k.
Сокет АМ4
Вместо комплектного фиксатора я воспользовался фиксатором, купленным мною на распродаже на АлиЭкспресс вместе с Phantom Spirit 120SE. Данный аксессуар более надежно фиксирует процессор в гнезде АМ4. Втулки-изоляторы из набора кулера имеют пониженную высоту - 9.5мм и укороченные винты.
Кривое основание не позволило получить качественный отпечаток и на АМ4.
Сокет 1200
Интересный отпечаток - прямоугольник по средней трети. Но все еще далеко до идеала.
Как видите, с совместимостью с оперативной памятью с высокими радиаторами у Frost Spirit 140 дела обстоят намного лучше.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Socket 1200
Материнская плата : MSI Z590 Gaming Plus , Socket 1200, BIOS - 7D07vA9
Процессор :Core i7-11700K 3.6-5.0GHz (Rocket Lake, L3 - 16Mb), лимиты сняты, LLC4
Диск №1: Samsung 970 EVO Plus 250Gb NVME
Socket 1700
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Socket AM4
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)
Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4
Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Общее "железо"
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : PentaWave Z06D, Thermalright Frost Spirit 140.
Сводные характеристики
|Наименование
|PentaWave Z06D
|Thermalright Frost Spirit 140
|Габариты радиатора (ДхШхВ) мм
|133х133х158
|121х140х158
|Масса радиатора, г
|887
|978
|Размеры вентилятора
|120х120х25
|120 / 140 /150
|Число вентиляторов
|2
|2
|Материал радиатора
|Никелированный окрашенный алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|2х58
|2х58
|Толщина ребер
|0.4мм
|0.4мм
|Межреберное расстояние
|1.6мм
|1.6мм
|Число теплотрубок
|6х6мм
|4х8мм AGHP gen2
|Материал теплотрубок
|Окрашенная никелированная медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|60$
|40$
|Актуальность
|Новинка
|В продаже
Результаты тестирования
Prime95
Итак, что же у нас получается - при тестировании с высокой нагрузкой и в тихом режиме новичок сильно отстает от бюджетного флагмана - Thermalright Frost Spirit140, при этом идет "ноздря в ноздрю" с компактным кулером, у которого радиатор просто обжат на теплотрубках - с Phantom Spirit 120SE. Самое ровное основание - у Frost Spirit, а вот новичок и "Баньши" (Phantom Spirit) - могут померяться друг перед дружкой кривизной своих оснований.
Так как моя материнская плата не принадлежит к топовому сегменту, а скорее к начальному-среднему, то в графиках стоит также обращать внимание на такой показатель, как температура мосфетов. И вот тут сразу становится видна разница между двумя системами охлаждения - особенно если у вас весьма средненькая по возможностям материнская плата. На самом деле температура цепей питания с Фрост Спиритом могла бы быть еще ниже на 3-6 градусов - я просто неправильно установил 140мм вентилятор.
Cyberpunk 2077
И вот сводное тестирование в Киберпанке показывает нам наглядно - стоит или нет переплачивать "лишние" 20$ за новичка или же лучше взять уже проверенный временем кулер. А если учесть НАСКОЛЬКО современные игры могут быть требовательными к процессору и его охлаждению... "Баньши" (Phantom Spirit 120SE) я не стал включать в эту таблицу - чтобы новичок не выглядел совсем уж бледно.
Итоги
В принципе на рынок систем охлаждения вышла достаточно интересная система охлаждения. Давайте рассмотрим ее плюсы и минусы.
Плюсы :
- Качественная сборка
- Хороший комплект поставки
- Удобный и быстрый монтаж
Минусы :
- Завышенная цена
- Не лучшая производительность в играх в сравнении с конкурентами из категории 30-60$.
- Посредственная производительность на сокетах 115х/1200 - здесь кулер с треском проигрывает моделям из "Старой Гвардии" (TR Archon, TR TrueSpirit, Noctua NH-D14)
- Скобы не фиксируются в вентиляторах
- Верхние 5 пластин лишь частично участвуют в охлаждении - такова особенность конструкции кулера.
- Кулер несовместим с ОЗУ с высокими, а точнее с очень высокими радиаторами
Выстрелит ли дебютная модель нового производителя - покажет лишь время. Но к сожалению сейчас на рынке вполне хватает производительных систем охлаждения за вполне вменяемый прайс. Будем надеяться, что PentaWave не канет в Лету, как Termolab или Prolimatech.
Кулер для обзора приобретался в сети DNS
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