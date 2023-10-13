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Тест и обзор кулера PentaWave Z06D

Сегодня у нас не совсем обычный тестовый обзор, который скорее будет ближе к разрешению противоречий.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Сводные характеристики
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

  Некоторые из вас зададутся вопросом - "Зачем делать тестирование кулера, который на текущий момент не протестировал только ленивый ?!" На самом деле в основе этого тестирования лежит... разрешение противоречий между тестировщиком и пользователями нашей Конференции, которые появились в результате тестирования данного кулера

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на платформах "сокет 1200" и "сокет 1151-2". Суть претензий проста - "Гидэ заявленные 280 уатт ? Покажы! Ткны!" А заодно мы оценим "потанцевал" данной системы охлаждения на... АМ4. Результаты нашей "экспертизы" будет окончательными и обжалованию не подлежат.

Упаковка и комплектация

   Кулер упакован в глянцевую коробку из гофрокартона с цветной полиграфией. На упаковке перечислены особенности кулера

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  такие как : пайка ребер к теплотрубкам и пайка теплотрубок и основания, поддержка актуальных сокетов.

  На задней стороне приведены краткие характеристики кулера на английском языке.

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  После открытия коробки (пломба отсутствует изначально) нас встречает лист пенополиэтилена.

  Под ним в ванне из пенополиэтилена лежит радиатор с аксессуарами и вентиляторами.

   Пакеты со скобами и крепежами запаяны, а вот с бэкплейтами и кронштейнами - нет.

   Фиксатор для АМД процессоров подойдет только на платформу АМ5, для процессоров АМ4 он немного великоват и не обеспечивает равномерный прижим.

Радиатор

   Радиатор кулера собран на шести 6мм U-образных окрашенных черной краской поверх никелировки. Каждая секция набрана 54 большими и 4 малыми ребрами толщиной 0.4мм и с межреберным расстоянием 1.6мм. Ребра радиатора - из никелированного алюминия, поверх которого нанесена порошковая черная краска (постучите по радиатору - и краска отлетит, царапается краска очень легко). 

   С боков радиатор загнут, для создания туннельного эффекта, а также собран замками в трех местах.

   Декоративная накладка держится на радиаторе при помощи двух шурупов.

   Как можете видеть, радиатор окрашен краской только снаружи. Верхние пять ребер пропаяны только частично.

   Основание фрезеровано и хорошо отшлифовано - следы от фрезы видны глазом, но тактильно не ощущаются.

   Основание у кулера горбатое.

Вентилятор

   В комплекте идут два 120мм вентилятора, основанные на подшипнике с "магнитным центрированием". На оборотах до 1400 вентиляторы можно назвать условно тихими, но при оборотах выше 1500 вентиляторы становятся шумными. Noiseblocker eLoop (которые тоже с магнитным центрированием) значительно тише на максимальных оборотах (1500-2100).

   Вентиляторы можно объединять в цепь, что избавляет нас от использования разветвителя. Второй недостаток вентиляторов - слишком длинный провод для вентиляторов ЦПУ-кулера (200+ мм это очень много, вполне хватило бы и 50-65мм).

Установка и совместимость

  Сокет 1700

   Установка простая и интуитивно понятная.

   Кулер в сборе перекрывает все четыре слота оперативной памяти. Память с высокими радиаторами вроде Corsair Dominator несовместима с данным кулером.

  Кривое основание кулера не позволило получить хороший отпечаток на i7-12700k.


  Сокет АМ4

   Вместо комплектного фиксатора я воспользовался фиксатором, купленным мною на распродаже на АлиЭкспресс вместе с Phantom Spirit 120SE. Данный аксессуар более надежно фиксирует процессор в гнезде АМ4. Втулки-изоляторы из набора кулера имеют пониженную высоту - 9.5мм и укороченные винты.

  Кривое основание не позволило получить качественный отпечаток и на АМ4.

  Сокет 1200

  Интересный отпечаток - прямоугольник по средней трети. Но все еще далеко до идеала.

  Как видите, с совместимостью с оперативной памятью с высокими радиаторами у Frost Spirit 140 дела обстоят намного лучше.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Socket 1200

Материнская плата : MSI Z590 Gaming Plus , Socket 1200, BIOS - 7D07vA9

Процессор :Core i7-11700K 3.6-5.0GHz (Rocket Lake, L3 - 16Mb), лимиты сняты, LLC4

Диск №1: Samsung 970 EVO Plus 250Gb NVME

Socket 1700

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Socket AM4

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Общее "железо"

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : PentaWave Z06D, Thermalright Frost Spirit 140.

Сводные характеристики

Наименование  PentaWave Z06D Thermalright Frost Spirit 140
Габариты радиатора (ДхШхВ) мм 133х133х158 121х140х158
Масса радиатора, г 887 978
Размеры вентилятора 120х120х25 120 / 140 /150
Число вентиляторов 2 2
Материал радиатора Никелированный окрашенный алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 2х58 2х58
Толщина ребер 0.4мм 0.4мм
Межреберное расстояние 1.6мм 1.6мм
Число теплотрубок 6х6мм 4х8мм AGHP gen2
Материал теплотрубок Окрашенная никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 60$ 40$
Актуальность Новинка В продаже

Результаты тестирования

Prime95Z06D 1200об/мин 12700К

Frost Spirit 140 1200об/мин 12700К

Phantom Spirit 120SE 1200об/мин 12700К

   

   Итак, что же у нас получается - при тестировании с высокой нагрузкой и в тихом режиме новичок сильно отстает от бюджетного флагмана - Thermalright Frost Spirit140, при этом идет "ноздря в ноздрю" с компактным кулером, у которого радиатор просто обжат на теплотрубках - с Phantom Spirit 120SE. Самое ровное основание - у Frost Spirit, а вот новичок и "Баньши" (Phantom Spirit) - могут померяться друг перед дружкой кривизной своих оснований.

Z06D 1200об/мин 5800Х

Frost Spirit 140 1200об/мин 5800Х

   

Так как моя материнская плата не принадлежит к топовому сегменту, а скорее к начальному-среднему, то в графиках стоит также обращать внимание на такой показатель, как температура мосфетов. И вот тут сразу становится видна разница между двумя системами охлаждения - особенно если у вас весьма средненькая по возможностям материнская плата. На самом деле температура цепей питания с Фрост Спиритом могла бы быть еще ниже на 3-6 градусов - я просто неправильно установил 140мм вентилятор.


Cyberpunk 2077Z06D 900об/мин 12700К

Z06D 900об/мин 5800ХZ06D 900об/мин 11700К

Frost Spirit 140 900об/мин 12700К

Frost Spirit 140 900об/мин 5800Х

Frost Spirit 140 900об/мин 11700К

   И вот сводное тестирование в Киберпанке показывает нам наглядно - стоит или нет переплачивать "лишние" 20$ за новичка или же лучше взять уже проверенный временем кулер. А если учесть НАСКОЛЬКО современные игры могут быть требовательными к процессору и его охлаждению... "Баньши" (Phantom Spirit 120SE) я не стал включать в эту таблицу - чтобы новичок не выглядел совсем уж бледно.

Итоги

  В принципе на рынок систем охлаждения вышла достаточно интересная система охлаждения. Давайте рассмотрим ее плюсы и минусы.

Плюсы : 

- Качественная сборка

- Хороший комплект поставки

- Удобный и быстрый монтаж

Минусы :

- Завышенная цена

- Не лучшая производительность в играх в сравнении с конкурентами из категории 30-60$.

- Посредственная производительность на сокетах 115х/1200 - здесь кулер с треском проигрывает моделям из "Старой Гвардии" (TR Archon, TR TrueSpirit, Noctua NH-D14)

- Скобы не фиксируются в вентиляторах

- Верхние 5 пластин лишь частично участвуют в охлаждении - такова особенность конструкции кулера.

- Кулер несовместим с ОЗУ с высокими, а точнее с очень высокими радиаторами

  Выстрелит ли дебютная модель нового производителя - покажет лишь время. Но к сожалению сейчас на рынке вполне хватает производительных систем охлаждения за вполне вменяемый прайс. Будем надеяться, что PentaWave не канет в Лету, как Termolab или Prolimatech.

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Кулер для обзора приобретался в сети DNS

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Теги

am4 socket 1700 тест и обзор socket 1200 pentawave z06d
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