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Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок

Сегодня мы с вами сравним, сборка эконом-класса на какой платформе имеет больший "потанцевал" - на АМД или на Интел. Вдохновителем этой статьи выступил широко известный в особо узких кругах Сергей Ворворт.
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Введение

Как было сказано немного выше, на написание сего опуса меня вдохновили вирши весьма "известного" на нашей Конференции тролля, "Мастера Красного Наброса" - Сергея Ворворта(Vorvort), а также его творчество:

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  Сегодня мы сравним 2 разные сборки, которые вы уже ранее видели - одна на АМД ("Бабушка Жара"), а другая - на Интел("Молодец-Леденец"). То есть попробуем повторить эксперимент Серёги, поставленный им в его заметках "Битва уходящих поколений - Radeon Vll vs RTX2080 Super в 4К" и "В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9-11900K".

"Но они же абсолютно разные!" - раздастся из Зала. Но вас ведь это не особо смущало в опусах Сергея, не так ли ? С другой стороны а разве неинтересно проверить КАК работают системы собранные на железе от одного производителя ?

Тестовые конфигурации

"Бабушка Жара"

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Материнская плата : MSI PRO B550M-P Gen3 , Socket AM4, BIOS - 7D95v15

Процессор :Ryzen7 Pro 3700 3.6-4.4GHz (Matisse, L3 - 32Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Kingston Fury Renegade (KF432C16RB1K2/32)

Диск №1 : Crucial P2 [CT250P2SSD8] 250Gb NVME

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Диск №2 : BaseTech (SSDBTA4001TBN) 1Tb SATA-3

Видеокарта :Sapphire Radeon RX580 8Gb Nitro+ / Powercolor RX6600 Hellhound 8Gb

Видеодрайвер: 23.11.1 - RX580, 23.12.1 - RX6600.

Блок питания :Thermaltake Smart RGB 600W

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус :SilverStone RL08

Система охлаждения : SilverStone Hydrogon D120 ARGB

"Молодец-Леденец"

Материнская плата : Asus Prime Z690M-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2611

Процессор :Core i7-12400 2.5-4.0GHz (Alder Lake, L3 - 18Mb) 1.1V

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] 250Gb NVME

Диск №2 :ADATA Swordfish 2Tb NVME

Видеокарта : ASRock Intel ARC A750 Challenger D OC / Gunnir Photon Intel ARC A770 16Gb

Видеодрайвер: 31.0.101.5081

Блок питания : Thermaltake Smart BM2 550W

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус :Jonsbo D30

Система охлаждения : Prolimatech Lynx

Моя новая "Прелесть" - ARC A770 16Gb - видеокарта с производительностью 3070ti/6800XT(в зависимости от вашего процессора) и всего-то за скромные 29000 рублей! Оцените ее размеры!

Почему у Радеонов разные драйвера ?

   Ух ты! Две разные версии одного драйвера...

   И кто-то после такого ругает Нвидиа и Интел ? Серьезно ?! На самом деле маленькой инди-конторке, известной как AMD просто-напросто стало невыгодно поддерживать все существующие линейки видеокарт. А также потому, что она признала поддержку семейств Полярис и Вега - "невыгодными" и списала их в утиль. Зато мы очень часто слышим от некоторых личностей о "БОЛЬШОМ ПРИРОСТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ"  в сравнении с предыдущими поколениями... Также рекомендую перестать верить в миф, что Nvidia специально занижает производительность видеокарт драйверами (не то, что "Святая АМД"). "Но ведь тогда нельзя сравнивать их результаты!" - скажут некоторые лица из зала. Вы только обитателям GameGPU этого не говорите - в ушате с ароматностями искупают.

Нагрузка

Cyberpunk 2077 (GOG) v1.61

Ведьмак 3 GOTY v1.31


Baldurs Gate lll

Alan Wake ll


RoboCop: Rogue City

Тестирование в играх проводилось в разрешениях 1080р и 1440р. Настройки - Высокие / Ультра.

Результаты тестирования

1080p

  Обратите внимание на одну "антиреснасть" - в Робокопе РХ6600 без FSR показывает такой же результат, как и старушка РХ580. Помните как Дженсен Хуанг говорил, что "нативное разрешение скоро перестанет иметь значение, ведь дело будет за апскейлерами" - АМД решила втихушку воплотить эти слова. Ну и конечно же куда без короля по унижению "красного железа" - Ведьмака 3. Эта игра сразу показывает, кто есть кто. И именно поэтому я взял версию 1.31 - чтобы протестировать чистую производительность видеокарт. К слову это единственная игра в тестировании, где видеокарты Интел полностью доминируют над Радеонами. В остальных проектах, как вы уже заметили, разброс куда как меньше.

1440p


В разрешении 1440р чуда не произошло, соотношение сил осталось почти прежним. "Почему нет результатов Алены с Вяком 2" ? На самом деле все просто - при тестировании в 1440р РХ6600 показала неприлично низкий, точнее консольный результат + управление было... ватным. На видеокартах Интел фпс был в районе 38-45, что тоже не назовешь "блестящим", правда без ватности в управлении. В Робокопе также начинает ощущаться ватность, при падении фпс ниже 45. А вот при переходе в 1440р в Киберпанке 2077 расклад сил сместился в сторону карт Интел.

Выводы

Приобретение младших моделей АМД (RX6600 / RX6650 / RX7600)

  на текущий момент абсолютно бессмысленно и является пустой тратой денег. Особенно учитывая тот маленький факт, что в некоторых новинках эти модели ничем не лучше старушки РХ580.

  Как альтернативу вполне можно рассмотреть адаптеры от Интел - особенно с учетом их цены. Правда для полного раскрытия "Потанцевала" А770 потребуется процессор уровня 12600К/12700(К) или аналоги из 13/14 линеек.

  К сожалению, Потанцевал от АМД обнаружить не удалось просто потому что он является мифом, раздутым почитателями продукции трехбуквенного бренда. К сожалению, производительность РХ580-8 в Ведьмаке 3 осталась на том же уровне, что и у модели 580-4 в далеком 2017г. Как бывший владелец GTX970 Strix я не понимаю хайпа вокруг БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА ВИДЕОПАМЯТИ при слабом видеочипе. Какой в этом смысл ? Чтобы продать "хомячкам" очень интересный "сюрприз"? Увеличивать объем видеопамяти нужно тогда, когда происходит революционный скачок в графике, чего не происходило в игровой индустрии с момента выхода Ведьмака 3, даже Киберпанк 2077 и Атомное Сердце недалеко ушли.

  Драйвера для видеокарт Интел еще немножко сыроваты, но не так, как софт Адреналин. К тому же с последними выпусками Интел добавил обновление драйвера через клиент + видеокарты стали значительно холоднее и особенно - видеопамять. Похоже, что в лабораториях Интел работа кипит и если они не сбавят темп, то линейка "Боевой Маг" вполне может стать конкурентом для РТХ5000.

  Пишите в комментариях, что вы думаете о картах эконом-класса и какие стоят у вас в ПК (фотографии приветствуются). А я пойду дальше знакомится с моей новой "Прелестью".

  П.С. В ближайшее время вы снова столкнетесь с тестами А770 16Гб, а также вас ждут тесты Самого топового из всех компьютеров Эконом-класса.

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