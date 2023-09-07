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Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel

Сегодня мы продолжим собирать "ПК из комплектующих, завалявшихся в загашнике". И на очереди сборка на Интел.
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  • Введение
  • Комплектующие
  • Сборка
  • Тесты в играх
  • Итоги

Введение

Комплектующие

Корпус

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   Данный корпус приобретался у новосибирских эльфов (Е2Е4) с небольшой скидкой за "плохую упаковку" + бонусы.

   Материалы корпуса : анодированный алюминий (передняя и задняя панели корпуса), сталь (каркас и боковые панели), закаленное стекло (боковые панели) и пластик (верхняя решетка).

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   У корпуса нет кнопки перезагрузки - на фронтальной панели только "Пуск", USB 3.2,Type C и jack 3.5.

   Если вам нужен корпус с быстрым доступом, то это не та модель. Но вот если вам нужна оболочка для ПК с ограничением доступа - то это наверное одна из самых удачных моделей. Чтобы добраться до внутренностей нужно не только открутить два винта на сдвижной верхней панели, но и еще 4 винта на боковых - да, боковые панели не просто фиксируются, вставляясь в пазы, но для исключения вибрации еще и дополнительно прижимаются винтами сверху.

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  Пылевой фильтр на заднюю стенку стоит устанавливать только в том случае, если вентилятор будет работать на вдув. В противном случае это будет лишь источник дополнительного шума. Нижний "фильтр" является таковым лишь номинально  и задерживает лишь крупный мусор - в некоторых местах его прилегания имеются значительные щели, через которые будет идти подсос пыли.

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   За задней боковой стенкой на самом деле не так много места. чтобы организовать кабель-менеджмент, поэтому в такие корпуса лучше брать модульные (полумодульные) блоки питания, желательно с плоскими кабелями.

Материнская плата   Покупалась в Е2Е4 с небольшим деффектом - 1 гнутый пин в сокете( пин был успешно выправлен) и плохая упаковка. Собственно именно потому на момент продажи она и обошлась автору в скромные 10 000 руб. А в комплекте с 12400 (с учетом скидки) - всего-лишь 20 000 руб.

Но для большинства вполне хватит и платы на В660/В760.

Процессор

  Это лучший выбор за свои деньги - i5-12400(f). К тому же мне в свое время в комплекте с материнской платой покупка обошлась в скромные 20 000руб. Да и сейчас чисто для игрового ПК это очень хороший выбор.

Оперативная память

  Для сборки были использованы лежавшие в загашнике модули Ballistix AESE Sport 2x16Gb 3200 cl16.

Видеокарта   Видеокарта была отказная и после ремонта (замена "шумных" вентиляторов), поэтому и цена была вкусной - 26000 (это без учета бонусов, а с учетом таковых - 22600). Сейчас найти аналог 3060 за 23000 - просто нереально, а видеокарты Интел (А750/А770)

- это все еще товар "не для каждого", хотя с каждым кварталом их потенциал растет.

Накопители

 Маленький НВ1 мы определяем под операционную систему и приложения, а 2Тб накопитель у нас идет под игры.

  

  В качестве альтернативы можно рассмотреть данную парочку М2 накопителей.

Блок питания

  Блок питания выбирался "из наличия", потому что ПК понадобился "здесь и сейчас" и возможности ждать нужную модель под заказ от 9 до 21 дня ну просто не было. Блок был взят с небольшим запасом и под возможный апгрейд системы на ближайшее будущее. В данном случае я закладывал возможность апгрейда на РТХ4080+13400.

Савет по подбору блока питания : в калькуляторе вычисляете примерную мощность, которую будет потреблять ваша система(если будет разгон, то с учетом разгона) и сверх этой мощности накидываете еще 30% от уже полученного - это необходимо для стабильной работы как Блока Питания, так и системы в целом.

Система охлаждения

  В качестве цп-кулера был использован раритетный Prolimatech Lynx. Процессор у нас не самый горячий и данного кулера нам будет за глаза.

В качестве корпусных вентиляторов были использованы следующие модели :

На вдув под видеокартой

 И парочка Термалтейков с синей подсветкой на верхнюю панель.

Сборка

  Монтируем в корпус блок питания и материнскую плату в сборе с процессором, кулером, накопителями и ОЗУ. На заднюю стенку монтируем какой-то 120мм вентилятор от Scythe  с RGB-подсветкой.

На верхнюю деку устанавливаем вентиляторы Термалтейк. Нет, глаза вас не подводят - они будут дуть разнонаправленно - попробуйте объяснить в комментариях зачем автор выбрал такое размещение вентиляторов и из чего он исходил.

  На нижнюю деку прикручиваем Пенетраторы. Как вы можете видеть на снимке ниже, сетка-фильтр на нижних углах слегка топорщится, а это значит, что пыль ( и не только) будет проходить мимо нее.

 Осталось грамотно разложить этот клубок. Как вы уже заметили, для установки Prolimatech Lynx я использовал бэкплэйт и гайки от SE-224-XT. Подошли почти идеально. Места между стенкой и задней крышкой очень мало - так что придется постараться все уложить как можно плотнее и аккуратнее. Именно поэтому я и говорил о блоке питания модульного типа или полумодульного - это решает проблему "лишних проводов" в системном блоке. Качество окраски металла посредственное - краска легко сцарапывается при проведении инструментом по поверхности, чего не было замечено с корпусами так нелюбимой многими сборщиками фирмы Thermaltake - их еще нужно умудриться поцарапать.

Сборка с ARC A 750

Сборка с RTX3060-12

    Как вы наверное уже слышали, правильный оттенок голубой подсветки позволяет нам скинуть еще несколько градусов от исходной температуры не только лишь комплектующих...

 Материнская плата в "Авто" накидывает напряжение до 1.2В, что для частоты в 4.0ГГц, немного высоковато. После снижения напряжения до 1.1В удалось снизить среднюю температуру на 7°С. Несмотря на то, что максимальное рабочее напряжение в играх при частоте 4ГГц составляет 1.085В, для большей стабильности я все равно решил пока оставить 1.1В, хотя возможно в ближайшем будущем ограничу до 1.09В.

  В случае с видеокартой Интел я использовал более агрессивный профиль для вентиляторов, а также понизил границу температурного предела для ГПУ.

  В случае с 3060 также применялся более агрессивный профиль (к сожалению скрин с АБ от 3060 не сохранился, поэтому для демонстрации был выбран старый скрин от РХ464).

Тесты в играх

  В игре-номинанте на "Лучший провал 2023 года" - "Звездное поле" мы наблюдаем пока что лучшую производительность 3060-12. Это объясняется лучшей поддержкой драйверами.

Настройки Ремнант 2

 

  В игре-номинанте на "Худшую оптимизацию 2022 года" 3060-12 и А750 идут на равных. Но с учетом цены это означает, что видеокарта от Интел выходит на первое место.

  В новинке от Лариан соперницы снова идут "ноздря в ноздрю".

 В эксклюзиве от Сони - снова "ничья".

В Киберпанке видеокарта от Интел пока уступает сопернице от Нвидиа. Если раньше чип "Алхимик" был более горячим, нежели конкуренты, то сейчас он почти вровень со своими конкурентами по температурным показателям. Что также не может не радовать.

Итоги

  Можно ли собрать игровой ПК за 50-65 тысяч рублей ? То есть за цену PlayStation 5 да еще и с заделом под апгрейд ? Как видим - еще как можно, если грамотно подбирать железо и экономить с помощью акций и инструментов, предоставляемых ритейлом. Раньше наши люди отслеживали лучшие цены при помощи "Али-радар", а сейчас стоит научится также мониторить и сравнивать цены в нашем ритейле.

  Как вы могли заметить, сборка на видеокарте от Интел уже не смотрится так бледно, как 8-10 месяцев назад. Так что подумайте о приобретении сборки с видеокартой от Интел, как возможной альтернативе картам от АМД и Нвидиа. 


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Теги

arc a750 сборка игрового пк 12400 тесты в играх jonsbo d30 arc a750 vs rtx3060
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