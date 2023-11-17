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Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения

Полгода назад в релиз вышла игра от Hoyoverse - Honkai : Star Rail. Что интересного произошло с тех пор и какие подводные камни есть у этой игры.
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Введение

  Это далеко не первая китайская донатопомойка, с которой познакомился автор. Гораздо раньше были различные мобильные проекты еще для телефонов Нокиа (не спрашивайте сколько веков автору, раз он играл в такое). И нужно сказать, что с того времени китайцы сделали весьма и весьма приличный рывок вперед. Даже если сравнивать их самые "близкие" по датам релиза проекты, то между ними все равно будут серьезные различия - как в геймплее, так и в графике. Ну что же, давайте взглянем на плюсы и минусы игры.

  Плюсы

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   "Звездный экспресс" - это игра, которая может играть сама себя. В игре есть функция автобоя (вот только не надо морщиться - эта функция, шоп ви знали была еще в таких великих сериях, как Heroes of Might & Magic и Disciples) и значительно упрощает нам фарм ресурсов, позволяя на время отойти от компьютера по своим делам (например - сделать пару бутербродов и заварить чашку убойного эспрессо). Автобой включается(выключается) нажатием на кнопку "V". 

  Несмотря на то, что игра выполнена в стиле анимэ и японской стратегии, поклонники серии Disciples очень легко разберутся с ее геймплеем. А может быть им даже и понравится.

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 Оптимизация у игры весьма и весьма приличная - она пойдет на любой балалайке.

В игре регулярно проходят различные активности

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Данное событие пока еще идет в игре. Но будьте осторожны - поджог пукания вам обеспечен

  за прохождение которых можно нафармить неплохое количество ресурсов, необходимых для получения и развития персонажей. Выше представлены скриншоты временных событий, но в игре также есть и постоянные :

 Периодически разработчики выпускают неделю двойных бонусов для Виртуальной вселенной / Пещеры коррозии и Чашелистов.

Минусы

1) Пэйволлы и гриндволлы

    Энергия, которую вы можете потратить на фарм ресурсов ограничена. 240ед не хватит, чтобы получить ресурсов для прокачки талантов 5 или 6 уровня - на это вам потребуется примерно неделя фарма - талант 12 уровня требует 14ед ресурса 3 ур! (а у нас к слову 3 таких таланта), в то время как за один полный цикл вы можете получить не более 8-11 ед ресурса (с учетом синтеза). Прокачка же талантов одного отряда на фулл отнимает более месяца. Это если вы не донатите. Полная прокачка (таланты/ реликвии/конус) у вас отнимет почти 3-4 мес. Боевой Поход (точнее ресурсы с его платной части) сокращают ваши затраты в среднем в 4-5 раз.

2) Нужно больше золота! Надо построить зиккурат!

Один из самых неприятных ограничителей - размер получаемого золота в качестве вознаграждения. Оно ниже требуемого в 3-5 раз. Например для прокачки одного таланта 12ур нужно 240/320 тыс. золотых (зависит от звездности персонажа 4 или 5). Чтобы прокачать одного персонажа полностью(Реликвии/Конус/Таланты/Лвл) уходит примерно 14млн золотых. К слову за выполнение БП + донатная часть мы получим в общей сложности... 1.7млн золотых (ранее давали 2.3млн). Если спустить дневной запас энергии на фарм золота, то вы получите...576000 золотых. И больше ничего. Про ничтожность наград за ап левела я и не вспоминаю - над этим только ленивый не посмеялся.

3) Фарм ресурсов и "круток" скоро будет урезан

  Информация об этом уже проскакивала как в сообществе, так и на стримах разработчиков. Они считают, что "Звездный Экспресс" "слишком щедрый на "крутки"."

Стоит ли играть в нее ?

   На этот вопрос каждый ответит так, как ему шепчет его внутренний голос. Но в целом перед нами игра с неплохим сюжетом, интересными временными событиями, неплохими и узнаваемыми мирами: Лофу - Китай, Белобог - Санкт-Петербург, станция "Герта" - "философский пароход".

Добро Пожаловать в "Лужники" !

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