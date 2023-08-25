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Итак мои дорогие, присаживайтесь ибо сегодня мы с вами поговорим об одном из самых громких провалов в истории видеоигр. Нет, вы не ослышались. Но как говорится - обо все по порядку.

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Как вы уже наверное в курсе, вчера на выставке Gamescom 2023 в качестве главного гвоздя программы нам показали не The Elder Scrolls 6, а уже проект уже "прославившейся на всю Сеть" студии GSC.

И если на официальном канале в основном хвалебные отзывы

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то на канале IGN картина прямо противоположная

люди не понимают, что за игру с графикой 2003-2006гг им подсунули ? И это студия разрабатывала несколько лет ?

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скрин с сайта IXBT.Games

"Мы облажались по полной там, где невозможно облажаться" - хотя если мы с вами вспомним в каких муках рождался первый Свалкер и его аддоны, то нет ничего удивительного в том, что произошло на выставке, как и в том, какие комментарии оставили пользователи на канале IGN.

И теперь уже официально GSC подтвердила перенос релиза "игры" на первый квартал 2024г . Информация об этом указана в конце их официального трейлера. И некоторые обзорщики высказывают мнение, что это будет далеко не последний перенос Свалкера-Ждалкера.

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И на фоне всего вышеизложенного становится понятной страсть некоторых лиц GSC к удалению материалов "утечки" по "игре", в которой все представлено в куда более лучшем качестве (чем оказалось на самом деле).

Также стало известно, что после провала на Gamescom 2023 с тудия GSC совместно с VK! стали зачищать материалы по утечке Свалкер 2

Наверное хитровыделанное руководство укро-чешской студии решило по-тихому отыграть все их деяния назад и вернутся на русскоязычный рынок, получив несколько смачных затрещин от западных пользователей. И пошли они на поклон в магазин VK Play, с обещаниями БАЛЬШИХ продаж и барышей, если управляющие снизойдут добавить в свой магазин сию бездарную и никчемную поделку. А больше ничем иным мы и не можем объяснить массовую зачистку от материалов утечки в ВК.

Видимо именно борьба с результатами утечки и стала той причиной, что сломала хребет качественного продукта, превратив его в непонятное нечто.

Ну что же, давайте пока не будем спешить и может быть мы дождемся очередного переноса релиза Ждалкера-Свалкера в первом квартале 2024г. А в этом, с учетом "качества" продукта можно быть уверенными на все 100500%. Заодно хотелось бы поздравить руководство GSC с "удачным стартом" на западных площадках. Вот только этот старт является для студии дорожкой на рынок труда - скорее всего после релиза "игры" GSC будет закрыта и расформирована.

Поживем - увидим. А пока будем следить за новыми событиями.