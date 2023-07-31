Согласно очень секретным данным от одного инсайдера, релиз Сталкера готовятся перенести на 2024г. По непроверенной информации игра будет переименована в Ждалкер.

Как вы наверное знаете релиз игры Свалкер 2 был запланирован на декабрь 2023г. Да мои петардочки - вы все правильно поняли - "был". Дата релиза была сдвинута. Опьять.

реклама

Если верить некоторым источникам, таким как "Вестник того самого Свалкера", который клянется, что своими глазами видел дорожную карту разработки (сделаем вид, что поверили ему). И вот в этой самой карте датой релиза значится - вторая половина февраля 2024г...

Также на себя обращает внимание еще один артефакт, который мы раскопали на таком "онлайн-ресурсе", как YouTube

На его канале вы можете увидеть такое описание :

Меня часто спрашивают, буду ли я стримить S.T.A.L.K.E.R. 2, когда он выйдет? Дабы прояснить этот вопрос, я решил немного пораньше сделать анонс грядущей трансляции по игре! Для вас это будет еще и напоминанием того, сколько еще осталось времени до долгожданной премьеры, поэтому добавляйте стрим в закладки! Точное время начала эфира может корректироваться.

То есть не исключено, что возможно мы увидим еще один перенос. История Ждалкера продолжается ?