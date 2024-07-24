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В результате авиакатастрофы в Катманду погибли 18 человек

Пилот самолета - единственный выживший, был госпитализирован.
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В среду в Катманду (Непал) небольшой самолет сошел со взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, сообщают местные власти. Пилот, который был госпитализирован, является единственным выжившим в катастрофе самолета Saurya Airlines, заявил Гьянендра Бхул, представитель международного аэропорта Трибхуван. Все находившиеся на борту, включая 18 непальцев и одного гражданина Йемена, были сотрудниками авиакомпании, как сообщила полиция.

На снимках непальской полиции видно, как из горящего самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта валит густой дым. Самолет разбился во время взлета из Катманду в Покхару около 11 часов утра по местному времени, отметил Бхул. Самолет направлялся на техническое обслуживание, добавил он.

Авиационное ведомство отметило, что спасательные работы начались незамедлительно, и ситуация была взята под контроль. Этот инцидент подчеркивает риски, связанные с авиаперелетами в Непале, стране, известной своими сложными условиями полетов из-за горного рельефа.

В Непале, где расположены 8 из 14 высочайших гор мира, включая Эверест, нередко происходят авиакатастрофы. Погода может резко меняться, а взлетно-посадочные полосы часто расположены в труднодоступных горных районах. Согласно докладу Управления гражданской авиации о безопасности полетов за 2019 год, самолеты с 19 и менее посадочными местами более склонны к авариям из-за этих проблем.

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самолет авиакатастрофа пилот катманду
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