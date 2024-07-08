Левый Новый народный фронт стал ведущей силой на выборах, помешав попытке ультраправых прийти к власти

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего премьер-министра временно остаться на своем посту, поскольку после неожиданного всплеска левых сил на выборах, в результате которого парламент оказался в подвешенном состоянии, предстоят трудные переговоры по формированию правительства. Левый Новый народный фронт (ННФ) стал ведущей силой на недавних выборах, помешав попытке Марин Ле Пен привести к власти ультраправых.

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Поскольку ни одна группа не получила рабочего большинства, результаты выборов означают период нестабильности перед Олимпийскими играми в Париже и повышают неуверенность инвесторов в управлении второй по величине экономикой еврозоны. "Это не будет просто, легко или комфортно", - заявила лидер партии "зеленых" Марин Тонделье. "Это потребует определенного времени".

Возможные результаты - формирование левыми правительства меньшинства или громоздкой коалиции партий с минимальным количеством точек соприкосновения. Премьер-министр Габриэль Атталь, центрист и союзник Макрона, подал прошение об отставке, которое было отклонено.

"Президент попросил Габриэля Атталя временно остаться премьер-министром, чтобы обеспечить стабильность в стране", - заявили в офисе Макрона. Раздробленный парламент осложнит реализацию внутренней программы и, вероятно, ослабит роль Франции в Европейском союзе и за его пределами.

"Самый непосредственный риск - это финансовый кризис и экономический упадок Франции", - отметил министр финансов Брюно Ле Мэр. Левые получили 182 места, центристский альянс Макрона - 168, а Национальное ралли (НР) Ле Пен и ее союзники - 143, согласно данным Министерства внутренних дел, которые приводит газета Le Monde. Другие СМИ сообщили о несколько иных подсчетах, и окончательные цифры будут частично зависеть от того, присоединятся ли отдельные парламентарии к различным группировкам.