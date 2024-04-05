Во время своей бомбардировочной кампании в Газе израильские военные использовали систему искусственного интеллекта под названием Lavender

Во время своей бомбардировочной кампании в Газе израильские военные использовали нераскрытую базу данных с искусственным интеллектом, которая в какой-то момент определила 37 000 потенциальных целей на основе их предполагаемой связи с ХАМАС, как утверждают источники из разведывательного сообщества, участвовавшие в конфликте.

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Эти источники не только рассказывают об использовании системы искусственного интеллекта, известной как Lavender, но и утверждают, что израильские военные допустили значительное число жертв среди палестинского гражданского населения, особенно на начальных этапах конфликта.

Их необычайно откровенные рассказы дают редкое представление об опыте сотрудников израильской разведки, которые использовали системы машинного обучения для помощи в идентификации целей на протяжении всей шестимесячной войны.

Развертывание Израилем мощных систем искусственного интеллекта в конфликте с ХАМАС позволило выйти на новые рубежи передовой войны, вызвав множество юридических и этических вопросов и изменив динамику взаимоотношений между военным персоналом и машинами.

Один из офицеров разведки, использовавших "Лаванду", описал этот опыт как беспрецедентный на их памяти, выразив большее доверие "статистическому механизму". Они отметили, что машина выполняла свои задачи беспристрастно, что облегчало процесс.

Другой пользователь Lavender поставил под сомнение важность участия человека в процессе выбора цели, заявив, что на этом этапе он тратит примерно 20 секунд на каждую цель, обрабатывая десятки ежедневно.