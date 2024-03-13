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В результате технической неполадки на рейсе LATAM в Окленд пострадало около 50 человек

Около 50 человек обратились за медицинской помощью, один находился в тяжелом состоянии.
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На рейсе из Австралии в Новую Зеландию произошел "технический инцидент", который вызвал резкий толчок и травмы пассажиров, сообщает авиакомпания. По словам очевидцев, пассажиров сильно швыряло по салону.

Около 50 человек получили травмы по прибытии в Окленд, один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает служба скорой помощи Хато Хоун. 

Авиакомпания LATAM Airlines в своем заявлении для CNN подтвердила, что пострадавшим пассажирам и членам экипажа была оказана немедленная помощь, а также медицинское обследование и необходимая помощь в аэропорту.

В заявлении также уточняется, что у рейса LA800, следовавшего по маршруту Сидней - Окленд, произошла техническая неисправность, которая привела к значительному смещению. Однако самолет приземлился в Окленде в понедельник, как и было запланировано. В заявлении не уточняется характер технической неисправности.

Чилийские авиационные службы заявили, что следователи в Новой Зеландии займутся расследованием "технической аварии" с участием чилийского Boeing 787, в результате которой пострадали 50 пассажиров.

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Главное управление гражданской авиации Чили в своем заявлении выразило сожаление в связи с инцидентом с пассажирами и подтвердило свою приверженность безопасности полетов.

Чилийское авиационное ведомство также назначило "аккредитованного представителя" в Новой Зеландии для участия в расследовании.

Комиссия по расследованию транспортных происшествий, новозеландский аналог Национального совета по безопасности на транспорте, в курсе инцидента, сообщил пресс-секретарь Саймон Плезантс. Комиссия собирает дополнительную информацию, чтобы принять решение о начале расследования.

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авиация катастрофа происшествие latam
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